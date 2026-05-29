„Dostrzegamy ostrą reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek nazwy na cześć bohaterów UPA. Przykre, że dzieje się to wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w stosunkach ukraińsko-polskich, obserwowanemu przez ostatnie półtora roku” – oświadczył w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Heorhij Tychyj, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Dodał on, że w tym czasie obie strony podjęły wiele wysiłków na rzecz rozwiązania złożonych kwestii historycznych, nawiązania dialogu i zbudowania wzajemnego porozumienia. Rzecznik zaznaczył, że po raz pierwszy od lat odbył się Polsko-Ukraiński Kongres Historyczny. Przekonywał też, że „wznowiono proces poszukiwań i ekshumacji”, ale nie doprecyzował, o poszukiwania jakich ciał chodzi ani nie wspomniał, że w ostatnich latach na Ukrainie ekshumacje polskich ofiar przeprowadzonego przez Ukraińców ludobójstwa miały miejsce jedynie wiosną 2025 r. w Puźnikach, zaś wiosną 2026 r. odnaleziono zbiorową mogiłę w Woli Ostrowieckiej.

Miano „Bohaterów UPA” dla ukraińskiej jednostki. MSZ Ukrainy broni decyzji

Tychyj stwierdził także, że dyskusja o przeszłości powinna być merytoryczna i opierać się na wiarygodnych źródłach. Przekonywał, że na sporach między Ukraińcami a Polakami „korzysta tylko Moskwa”. Według niego, walczące z rosyjskimi żołnierzami wojska ukraińskie bronią „całej Europy”. „Inicjując nadanie honorowego miana swojej jednostce, nasi żołnierze z pewnością nie chcieli obrazić przyjaznego narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy i w żadnym razie nie jest wymierzona przeciwko Polakom” – oświadczył rzecznik MSZ Ukrainy.

Przedstawiciel resortu kierowanego przez Andrija Sybihę stwierdził również, iż Ukraina zdaje sobie sprawę, że historia obu narodów, ukraińskiego i polskiego, ma zarówno chwalebne, jak i tragiczne karty. Wspomniał m.in. o akcji w Hrubieszowie w maju 1946 r., gdy oddziały WiN i UPA zaatakowały siedziby UB i NKWD, a także o bitwie pod Orszą, w której wojska polsko-litewskie pokonały wojska moskiewskie.

Jednocześnie Tychyj zaznaczył, że nie można zaprzeczać tragicznym kartom historii, w tym zbrodniom na ludności cywilnej, popełnianym przez żołnierzy ukraińskich i polskich jednostek podczas II wojny światowej. „Ukraina nie unika tej rozmowy, konstruktywnie odpowiada na prośby strony polskiej dotyczące ekshumacji, krok po kroku budując dialog między historykami i ekspertami” – przekonywał.

Rzecznik podziękował Polakom za wsparcie Ukrainy po inwazji wojsk rosyjskich.