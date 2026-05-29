Melinda Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.
To, co Donalda Trump mówi o naszym premierze, o naszym kraju, mówi w jakiejś formie o wszystkich. To jest taki szum, ale poza nim ważne jest to, co Ameryka faktycznie robi. Dla obu naszych państw NATO pozostaje kluczowe. Ale jednocześnie musimy dostosować się do współczesnych zagrożeń, czy mówiąc wprost, zagrożenia ze strony Rosji. A przybiera ono formy, które do tej pory były nieznane. Chodzi przede wszystkim o ataki hybrydowe, choćby w cyberprzestrzeni. Staraliśmy się w tym dokumencie je opisać i ustalić, jak możemy wspólnie im stawić czoło.
Dobrze wiem, jak bardzo tamten okres wpływa na polskie myślenie o bezpieczeństwie. Ale to były jednak inne czasy, tego nie da się porównać. Ten traktat ma natomiast dodatkowy cel. Większość ludzi w naszych państwach uważa, że Rosja stanowi zagrożenie tylko dla Ukrainy. A tak nie jest. Ona zagraża Europie. I musimy mieć tego świadomość.
Mówimy o tym od nielegalnej aneksji Krymu 12 lat temu. I nie trzeba do tego wywiadu. To jest widoczne gołym okiem. Polska jest ofiarą ciągłych ataków w cyberprzestrzeni ze strony Rosji, i to na bezprecedensową skalę. Podobnie jak choćby kraje bałtyckie, nad którymi dodatkowo wisi groźba ataku przeciwko strategicznym obiektom infrastrukturalnym. To wszystko się dzieje. Chodzi więc nie tylko o zagrożenie czysto wojskowe, ale o wymiarze znacznie szerszym. W naszym traktacie podzieliliśmy je na pięć filarów. To obronność i polityka zagraniczna, ale także energia i gospodarka. No i sprawy wewnętrzne. One wszystkie są ze sobą powiązane. Nikt nie wie lepiej od Polski, jak można przekształcić nielegalną migrację w narzędzie presji. Podobnie jak zależność od jednego źródła energii. Czy też atakować instytucje gospodarcze w taki sposób, że robienie biznesu przestaje być możliwe.
Jestem świadoma tego, co powiedział prezydent Zełenski o potencjalnej roli E3 w rokowaniach z Moskwą. Ale przecież nie wiemy, które kraje i w jakim formacie miałyby ze strony Europy wziąć udział w takich potencjalnych rozmowach. A takich formatów jest wiele, jak Grupa Weimarska łącząca Polskę z Niemcami i Francją czy E5, gdzie swoje miejsce mają także Polacy i Włosi. Gdy idzie o E3, przed i po rozmowach z Ukrainą szczegółowo konsultujemy się z Polską. Z tego, co rozumiem, minister Sikorski nie jest przeciwny samemu temu formatowi tylko uważa, że w sprawach ukraińskich Warszawa ma ważne rzeczy do powiedzenia i powinna być wysłuchana. I to się dzieje.
Przed objęciem placówki w Warszawie byłam ambasadorką Wielkiej Brytanii w Kijowie. I dziś powtarzam o Putinie to samo, co mówiłam wówczas. On w żadnym wypadku nie jest zainteresowany negocjacjami pokojowymi. Może do nich dojść tylko, jeśli będziemy występowali z pozycji siły. Bo ją jedną Putin rozumie.
Putin nie przywiązuje żadnej wartości do życia ludzkiego. Przeciwnie, im więcej jest strat, tym jeszcze bardziej chce zwiększyć ten przerób maszynki do mięsa. To, co z jego perspektywy się zmieniło, to przewaga, jaką w szczególności dzięki dronom zyskała Ukraina. Przynajmniej na razie. Jak długo to będzie trwało, nie wiemy. Jednak Putin w takim momencie tym bardziej nie podejmie negocjacji, bo wie, że znalazłby się w nich w defensywie. Chyba, że zostanie stworzony jakiś układ, dzięki któremu będzie on mógł ogłosić zwycięstwo. Bo jeśli takiego zwycięstwa ogłosić nie będzie mógł, zacznie szukać kolejną ofiarę. W tym sensie minister Sikorski ma absolutną rację mówiąc, że Polska podobnie jak kraje bałtyckie jest krajem frontowym. Moim zdaniem ataki hybrydowe, jakich Rosja dopuściła się w Polsce, podobnie jak w innych państwach, mają na celu nie tylko przetestowanie NATO. Chodzi także o uzyskanie punktu zaczepienia dla działań agresywnych o znacznie większej skali. Tak też zresztą było przed inwazją Ukrainy. To nie oznacza, że Rosja szykuje inwazję na pełną skalę Polski. Moim zdaniem po prostu nie jest do tego zdolna. Jednak może doprowadzić do paraliżu, zniszczeń odmiennego rodzaju. Niemal równie dotkliwych jak klasyczna inwazja.
To jest taki syndrom gotującej się żaby: kroki, które stopniowo, nie do końca zauważalnie, zmieniają rzeczywistość, aż nie da się już jej odwrócić. A tu szpital zostaje sparaliżowany na kilka dni, a tu fałszywa informacja poruszy opinię publiczną, a tu uszkodzona zostanie infrastruktura o znaczenie krytycznym. A władze okażą się bezsilne.
Nie można już być tego całkowicie pewnym. To jest ta zmiana, która nastąpiła od początku zeszłego roku. Dlatego potrzebna są takie traktaty, jak ten, który złączył właśnie nasze kraje. Po prostu trzeba przywrócić to poczucie przewidywalności, zaufania. Spowodować, że nawet, jeśli Ameryka przestała być w pełni przewidywalna, to NATO przewidywalne pozostaje.
Jeśli stosować taką miarę, także Traktat z Nancy zawarty przez Polskę z Francją nie jest wart papieru, na którym został spisany. Bo populizm uderza dziś wiele państw. Traktat, który Wielka Brytania zawarła z Polską, jest prawnie zobowiązujący i będzie ratyfikowany przez parlamenty w Londynie i Warszawie. Niezależnie, jakie będziemy mieli rządy, będzie więc musiał być stosowany.
Będę się upierać: żyjemy dziś w innym świecie. Nie grozi nam jak wtedy inwazja lądowa ze strony Rosji. Mamy za to atak hybrydowy Rosji, który już trwa. Uderza tak w Wielką Brytanię jak i Polską. Tu nie ma rozróżnień. Zagraża naszej krytycznej infrastrukturze, robi spustoszenie w cyberprzestrzeni. Zjednoczone Królestwo bardzo szybko zdało sobie sprawę z tego zagrożeniu, bo już w 2014 r., po nielegalnej aneksji Krymu. Nie tylko wspieraliśmy Ukrainę ale zbudowaliśmy z nią prawdziwe partnerstwo.
Tego się obawiam. Nie bardzo widzę, jak mógłby on ogłosić, że spełnił tu wszystkie cele. Albo, że tych celi spełnić się nie da i Rosja się wycofuje. W żadnym z tych przypadków jego reżim mógłby nie przetrwać. Ale z tego, co można przeczytać w źródłach otwartych wynika, że Putin wciąż wierzy, iż może tą wojnę wygrać.
To była kombinacja kilku czynników. Podobnie, jak innym krajom zajęło nam parę lat zanim zrozumieliśmy na czym polega różnica między klasycznym konceptem kraju frontowego a wojną hybrydową, którą stajemy się ofiarę, także gdy idzie o przejmowanie strategicznych aktywów poprzez wątpliwe operacje finansowe. To się zbiegło z aneksją Krymu i próbą otrucia przez FSB na terenie Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala (podwójnego agenta - red.).
Wielka Brytania jest jedynym europejskim sojusznikiem, który przeznaczył swój potencjał odstraszania nuklearnego na potrzeby kolektywnej obrony NATO. W ramach zobowiązań sojuszniczych, Polska i inne europejskie państwa Sojuszu są już chronione.
Ona obejmuje nie tylko Unię Europejską, ale całą wolną Europę. Bo właściwie cała Europa się zbroi. Stawia na broń kolejnej generacji, przede wszystkim gdy idzie o obronę lotnicza i drony. To jest z pewnością spóźnione, ale się dziś toczy. My korzystamy z naszego partnerstwa z Ukrainą aby lepiej zrozumieć, jak to się robi. Ale to jest zjawisko szersze. Tegoroczna konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy latem w Gdańsku będzie moim zdaniem mniej koncentrować się nad tym jak pomóc Ukraińcom a bardziej jak rozwinąć z nimi współpracę dla wzmocnienia wspólnego potencjału wojskowego.
Ależ na przełomie XX i XXI wieku byliśmy jednym z najpoważniejszych promotorów poszerzenia Unii, wejścia Polski do Wspólnoty.
Wsparcie poszerzenia Unii było jedną z najlepszych rzeczy, jaką nam się udało zrobić w trakcie naszego członkostwa. I nie sądzę, aby biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, w jakiej się dziś znajdujemy, choć jeden z krajów objętych tamtym poszerzeniem, łącznie z Polską, żałował akcesji.
Moim zdaniem te sondaże pokazują, że zdaniem większości Brytyjczyków brexit nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.
To nie jest język, którego chciałabym używać.
Brytyjczycy są przede wszystkim zawiedzeni sytuacją gospodarczą kraju. Ale moim zdaniem to nie przekłada się automatycznie na to, że chcą wrócić do Unii. Doskonale wiedzą, że taki prosty powrót Wspólnoty nie jest możliwy, że to takie proste nie będzie. Obecny rząd nie ma zresztą takiego mandatu.
Nikt nie powinien przechodzić przez test czystości wchodząc do Unii…
Mogę zgodzić się z takim psychologicznym założeniem. Ale mam na tyle dużo lat, że pamiętam, jakie właśnie z tego samego powodu rodziły się w Wielkiej Brytanii obawy, gdy otwierano (w 1994 r.) tunel pod Kanałem La Manche. A jednak to się udało.
Cieszymy się z sukcesów naszych bliskich sojuszników, bo i my na tym korzystamy. Ale takie długie prognozy są mało wiarygodne. Polska gospodarka zachowuje szereg słabości. Jedną z nich jest załamanie demograficzne: ten szybki wzrost nie byłby możliwy bez masowego napływu imigrantów z Ukrainy. A z tym, jak wiadomo, nie jest łatwo. Po wtóre w Polsce świadomość bezpieczeństwa łańcuchów dostaw nie jest jeszcze tak rozwinięta, jak w Wielkiej Brytanii. Myślę tu np. o cyberbezpieczeństwie, zdrowiu czy technologii kwantowej. Traktat, który podpisaliśmy, podejmuje właśnie te kwestie.
Tony Blair promował wówczas imigrację. Uważał, że pozwala ona wypełnić luki na rynku pracy. W opublikowanym właśnie eseju wskazuje, że zmienił zdanie. Ale i czasy się zmieniły.
