Przekroczenia uprawnień przez byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczył proces, wytoczony mu przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy. Przekroczenie uprawnień polegać miało na nieuprawnionym ujawnieniu danych pacjenta. 13 grudnia w sprawie zapadł wyrok.

Reklama

Minister zdrowia w rządzie PiS ujawnił dane pacjenta. Sąd: Adam Niedzielski przekroczył uprawnienia

Adam Niedzielski został skazany przez sąd na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na dwa lata. Zastosowano także środek karny w postaci podania treści wyroku do publicznej wiadomości. Niedzielski ma także zapłacić pięć tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia oraz pokryć koszty procesu.

Wyrok nie jest prawomocny, Adam Niedzielski może się więc od niego odwołać.

Zarzuty prokuratorskie wobec Adama Niedzielskiego. Ujawnienie danych i stosowanych leków

Jak czytamy w akcie oskarżenia, skierowanym do sądu przez prokuraturę przeciwko Niedzielskiemu we wrześniu 2024 roku, były minister oskarżony jest o to, że ujawnił „pozyskane z Systemu Informacji Medycznej dane osobowe o charakterze danych dotyczących zdrowia w postaci rodzaju przepisanych receptą leków, ustalonej osoby”. Dokonał tego, „publikując, z użytkowanego tylko przez siebie profilu na internetowym portalu X, wpis zawierający tak określoną informację, z którą to informacją zapoznał się w związku z pełnioną funkcją”, czym działał na szkodę interesu prywatnego osoby pokrzywdzonej. Dane te stanowić miały tajemnicę służbową, której ujawnienie było niedopuszczalne.