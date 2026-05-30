Udostępnienie karty płatniczej lub PIN-u bliskiej osobie może utrudnić odzyskanie pieniędzy po nieautoryzowanej transakcji
Korzystanie z jednej karty płatniczej przez małżonków to częsta praktyka w wielu domach. Mąż przekazuje żonie kartę na zakupy, żona podaje mężowi PIN, ktoś dodaje kartę partnera do telefonu lub zegarka. Na co dzień takie rozwiązanie może wydawać się wygodne i nieszkodliwe. Banki patrzą jednak na tę sprawę zupełnie inaczej. Karta płatnicza jest przypisana do konkretnej osoby i tylko ta osoba ma prawo się nią posługiwać – informuje Onet.
Ta zasada dotyczy nie tylko plastikowej karty, ale też jej cyfrowych wersji w Apple Pay, Google Pay lub innych portfelach mobilnych. Dodanie karty do telefonu innej osoby jest traktowane tak samo jak przekazanie fizycznej karty razem z PIN–em. Banki przypominają, że kod PIN nie jest rodzinnym hasłem do wspólnego użytku, lecz narzędziem potwierdzającym tożsamość właściciela karty.
Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy dojdzie do kradzieży, oszustwa lub spornej transakcji. Co do zasady bank ma obowiązek zwrócić klientowi pieniądze po nieautoryzowanej płatności. Ten obowiązek nie działa jednak bezwarunkowo. Jeśli klient dopuścił się rażącego zaniedbania, instytucja finansowa może odrzucić roszczenie. Za takie zaniedbanie bank może uznać właśnie udostępnienie karty i PIN–u innej osobie, nawet jeśli jest to mąż, żona, dziecko lub inny członek rodziny. Należy mieć na uwadze, że po zgłoszeniu reklamacji bank będzie sprawdzał, czy właściciel karty sam nie naruszył zasad bezpieczeństwa. Jeśli okaże się, że karta była używana przez osobę trzecią, zwrot środków może nie zostać przyznany.
Banki nie kontrolują na bieżąco, kto faktycznie płaci kartą przy kasie. Zamiast jednak ryzykować przekazywaniem swojej karty innym osobom, można skorzystać z rozwiązań przewidzianych przez same instytucje finansowe.
Jedną z dostępnych opcji jest ustanowienie męża lub żony jako współwłaściciela rachunku. Można również zamówić dodatkową kartę dla drugiej osoby. Jeśli karta była wcześniej dodana do cudzego telefonu, warto ją usunąć z obcego urządzenia i zmienić PIN.
