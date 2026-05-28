W ciągu zaledwie kilku lat VEHIS przeszedł drogę od obiecującego startupu do technologicznego jastrzębia, który z powodzeniem wszedł w konkurencję z tradycyjnymi i globalnymi graczami. Chociaż platforma samochodowa VEHIS, oferująca ponad 17 tysięcy samochodów (nowych i używanych) nie jest klasyczną firmą leasingową, w kategorii finansowania samochodów stała się najdynamiczniej rosnącym podmiotem w kraju. Dziś spółka plasuje się już w pierwszej piątce największych instytucji (leasingowych, w tym captive) finansujących nabycie samochodów w Polsce.

Cyfrowa transformacja

Rosnącą dynamikę VEHIS napędza m.in. uruchomiony w kwietniu proces online, w którym każdy klient może samodzielnie dokonać wyboru samochodu, uruchomić proces jego finansowania, ubezpieczenia i rejestracji i w konsekwencji ustalić termin jego odbioru. Dla klientów decydujących się na taką formę nabycia samochodu VEHIS ostateczną cenę samochodu obniża o 3% w ramach oferty „Taniej niż Najtaniej".

„Cena niższa o 3% w procesie online to nie promocja — to stały element naszego modelu biznesowego. Przenosząc nabycie samochodu do internetu i automatyzując procesy, ograniczamy koszty operacyjne. Tę oszczędność po prostu oddajemy klientom." – wyjaśnia Grzegorz Tracz, Prezes Zarządu VEHIS.

Choć klienci widzą tylko prostą i intuicyjną ścieżkę nabycia samochodu w procesie online, za jej sprawnością stoi technologia, zaprojektowana i rozwijana w ostatnich latach przez VEHIS. Platforma łączy w jednym miejscu wszystkie elementy niezbędne do nabycia samochodu, tj. jego wybór, finansowanie, ubezpieczenie, rejestrację i w końcu ustalenie sposobu jego odbioru. Integracja z systemami dealerów samochodowych zapewnia za pośrednictwem portalu vehis.pl wgląd w dostępny aktualnie w Polsce stok samochodowy. Umożliwia to autorski system VASH (VEHIS Automotive Stock Hub). W procesie online złożenie wniosku o finansowanie samochodu jest bardzo proste, a decyzja finansowa zapada w nie dłużej niż w 15 minut. Pełen proces nabycia samochodu od wyboru do odbioru może zamknąć się nawet w 24 godziny. Kluczowym elementem procesu online jest model decyzyjny VEHIS, wzbogacony autorskim scoringiem, odpowiedzialny za ocenę ryzyka i uruchamianie finansowania. VEHIS rozwija również rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Asystent AI wspomaga klientów w wyborze samochodu, zadaje pytania, doprecyzowuje potrzeby i na tej podstawie sugeruje najlepiej dopasowane opcje.

VEHIS, akcelerator wzrostów

Według danych Instytutu SAMAR, VEHIS znalazł się w kwietniu w TOP 5 firm finansujących nabycie samochodów w Polsce. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku udział VEHIS w rynku wzrósł z 2,7% (I-IV 2025) do 4,4%. W samym kwietniu wyniósł 4,9%.

„Wejście do TOP 5 firm finansujących nabycie samochodów w Polsce — z miejsca 15. w rankingu sprzed roku — to efekt modelu biznesowego, który zakorzenił się już na polskim rynku. Warto podkreślić, że dominują w nim firmy leasingowe i captive. VEHIS nie jest ani jedną, ani drugą kategorią — jesteśmy platformą samochodową, dla której leasing jest istotnym, ale nie jedynym elementem modelu. Tę dynamikę będziemy utrzymywali. W 2025 roku udzielaliśmy średnio 175 mln zł finansowania miesięcznie — dziś ta kwota wynosi już 250 mln zł, co potwierdza, że wzrost konsekwentnie trwa." – mówi Grzegorz Tracz, Prezes Zarządu VEHIS.

Tę dynamikę potwierdzają wyniki finansowe VEHIS za 2025 rok, opublikowane w raporcie finansowym.

„W roku 2025 łączna sprzedaż VEHIS wyniosła 2 119 mln zł (wzrost o 77% względem roku 2024). 96% sprzedaży stanowiły umowy leasingu, 4% umowy kredytów samochodowych zawartych za pośrednictwem VEHIS. Wynik finansowy netto wzrósł z kolei o 245% co potwierdza zdrowe fundamenty rozwoju naszej firmy. Nasz cel to finansowanie co 10tego wprowadzanego na rynek samochodu w Polsce” – Grzegorz Tracz, Prezes Zarządu VEHIS.

VEHIS to platforma samochodowa, na której można wybrać, sfinansować, ubezpieczyć i odebrać samochód w najniższej cenie. W trakcie finansowania samochodu VEHIS oferuje wsparcie serwisowe. Dzięki częściowej eliminacji dotychczasowych kosztów sprzedaży oraz pakietowi usług i produktów, ostateczna cena finansowanego samochodu w procesie online w VEHIS jest zawsze o 3% niższa. Platforma samochodowa jest bez kosztowym kanałem sprzedaży dla sieci dealerskiej, umożliwiając dealerom samochodowym dotarcie do klientów spoza ich standardowego zasięgu. Klienci, korzystający z platformy samochodowej VEHIS, otrzymują kompletny pakiet usług dostępny w jednym miejscu w procesie online. VEHIS działa w całej Polsce poprzez sieć 140 doradców, zlokalizowanych w 21 oddziałach, zapewniając wsparcie na każdym etapie nabycia i użytkowania samochodu. W 2025 roku VEHIS osiągnął w wartość uruchomionego finansowania na poziomie 2,1 mld zł, wprowadzając na rynek 16 tysięcy samochodów. Więcej na: Vehis.pl - atrakcyjny leasing samochodów nowych i używanych

