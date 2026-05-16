Historia użytkownika, który w serwisie X występuje pod nazwą cprkrn, szybko obiegła internet. O sprawie pisał m.in. portal Benchmark.pl. W 2014 lub 2015 r. mężczyzna posiadał portfel Bitcoin z 5 BTC. Wtedy kryptowaluty miały znacznie niższą wartość i były raczej technologiczną ciekawostką niż faktyczną inwestycją.

Właściciel bitcoinów zapomniał hasła do portfela

Problem pojawił się w momencie, gdy mężczyzna zmienił hasło do portfela. Zrobił to, będąc pod wpływem alkoholu i później nie był w stanie go sobie przypomnieć. Przez lata próbował samodzielnie łamać możliwe kombinacje. Korzystał również z płatnych usług odzyskiwania danych, jednak nic nie pomogło.

Mimo to mężczyzna zachował stare hasło, fragmenty danych i pliki ze starego komputera. Z czasem wartość bitcoinów rosła, a utrata portfela doskwierała coraz bardziej.

Ostatnia próba z pomocą Claude AI

W 2026 r. mężczyzna postanowił spróbować jeszcze raz. Przesłał do Claude AI, modelu firmy Anthropic, pliki ze starego komputera, kopie zapasowe, notatki i archiwa związane z portfelem. Miała to być ostatnia próba przed pogodzeniem się ze stratą.

Sztuczna inteligencja przeanalizowała dostępne dane i działanie narzędzia btcrecover. Według relacji użytkownika, Claude wykrył błąd w sposobie interpretowania danych szyfrujących. Program miał łączyć klucz i hasło w niewłaściwej kolejności, przez co wcześniejsze próby odszyfrowania kończyły się niepowodzeniem.

Po poprawieniu logiki działania narzędzia udało się wyodrębnić klucze prywatne i przekonwertować je do formatu pozwalającego zaimportować portfel. Właściciel odzyskał dostęp do 5 BTC, których wartość szacuje się obecnie na ponad 400 tys. dol., czyli około 1,4 mln zł.

Mimo pozytywnego zakończenia eksperci przypominają, że przesyłanie plików portfeli kryptowalut do zewnętrznych narzędzi AI wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ klucze dają pełny dostęp do środków.