W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Trump i Xi Jinping próbują obniżyć napięcia

W Pekinie odbyło się długo wyczekiwane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Choć obaj liderzy podkreślali potrzebę współpracy i stabilizacji relacji, eksperci wskazują, że był to raczej etap odprężenia niż przełom w stosunkach Waszyngtonu i Pekinu. Xi Jinping zapowiedział większe otwarcie chińskiego rynku dla amerykańskich firm, natomiast Donald Trump mówił o zasadzie wzajemności i korzyściach dla amerykańskiego biznesu. W centrum rozmów znalazły się kwestie eksportu chipów, dostaw surowców energetycznych, handlu rolnego oraz sytuacji wokół Tajwanu. Chiński przywódca ostrzegł również USA przed wspieraniem tajwańskich dążeń niepodległościowych, sugerując ryzyko otwartego konfliktu zbrojnego w regionie Azji i Pacyfiku.

Polska na celowniku cyberprzestępców

Jak pisze Michał Duszczyk w „Rzeczpospolitej”, Polska znalazła się w ścisłej europejskiej czołówce krajów atakowanych przez cyberprzestępców. Według danych Check Point Research tylko w maju w ciągu tygodnia odnotowano blisko 3 tysiące prób ataków na administrację publiczną i instytucje państwowe. Eksperci podkreślają, że cyberwojna staje się jednym z najważniejszych zagrożeń dla państw i firm. Dynamicznie rosną również globalne wydatki na cyberbezpieczeństwo. Już w tym roku mają sięgnąć około 240 mld dol., a do 2030 r. wartość rynku cyberbezpieczeństwa może wzrosnąć do 425 mld dol. Rosnąca liczba cyberataków zwiększa presję na inwestycje w ochronę infrastruktury cyfrowej oraz systemów administracji publicznej.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Polska w ogniu cyberataków. Administracja celem numer jeden Już prawie 40 proc. wszystkich ataków cybernetycznych kierowanych jest w stronę instytucji państwa – wynika z analiz unijnej agencji ENISA. Nowe ba... Pro

Honda pierwszy raz od 70 lat ze stratą

Japońska Honda zanotowała pierwszą roczną stratę od siedmiu dekad działalności. Strata netto przekroczyła 2,5 mld dol. i wynika głównie z gigantycznych kosztów restrukturyzacji segmentu samochodów elektrycznych. Problemy Hondy pokazują, jak kosztowna i ryzykowna staje się transformacja branży motoryzacyjnej. Straty związane z elektromobilnością dotknęły również takich gigantów jak Stellantis, General Motors czy Porsche. Presja konkurencyjna ze strony chińskich producentów aut elektrycznych oraz wysokie koszty inwestycji sprawiają, że wielu producentów rewiduje swoje wcześniejsze ambitne strategie dotyczące rynku EV.

Na GPW nie wszystkie spółki korzystają z hossy

Mimo dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie część spółek pozostaje pod silną presją inwestorów. Wśród największych rozczarowań wymieniane są Modivo, Dino oraz Mirbud. Akcje Modivo od szczytu z kwietnia ubiegłego roku straciły już około 70 proc. Z kolei Dino mierzy się z presją kosztową i słabszą dynamiką sprzedaży, co negatywnie wpływa na wycenę spółki. Mirbud traci natomiast po utracie części kontraktów związanych z Rail Baltica oraz przez rosnące koszty wynikające z napiętej sytuacji geopolitycznej. Eksperci podkreślają jednak, że mimo pojedynczych rozczarowań warszawski parkiet pozostaje jednym z najmocniejszych rynków akcji w Europie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.