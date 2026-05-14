W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Ostrzeżenie przed paraliżem na europejskim niebie

Międzynarodowa Agencja Energetyczna alarmuje, że Europa może mieć problem z zastąpieniem importu paliwa odrzutowego z Bliskiego Wschodu. Import z Zatoki Perskiej spadł z 330 tys. baryłek dziennie w marcu do zaledwie 60 tys. w kwietniu. Analitycy wskazują, że aby uniknąć niedoborów w sezonie wakacyjnym, konieczne byłoby odbudowanie przynajmniej 80 proc. wcześniejszego wolumenu dostaw. Choć Europa zwiększa zakupy paliwa lotniczego z USA i Nigerii, napięta sytuacja między Iranem a Stanami Zjednoczonymi utrudnia stabilizację rynku. Rosnące ceny ropy i ryzyko dalszych zakłóceń mogą przełożyć się na wyższe koszty dla linii lotniczych i pasażerów.

Polacy nie chcą pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego

Z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że jedynie co ósmy Polak deklaruje chęć pracy po ukończeniu 65. roku życia. Wśród kobiet tylko 30 proc. rozważa aktywność zawodową po 60. roku życia, a wśród mężczyzn odsetek ten jest jeszcze niższy. Eksperci zwracają uwagę, że problemem pozostaje niska świadomość przyszłej wysokości emerytur. Według prognoz ZUS stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej pensji, może spaść do 29 proc. w 2060 r.. Oznacza to, że coraz więcej seniorów będzie zmuszonych pozostać aktywnych zawodowo. Zdaniem specjalistów firmy będą musiały dostosować model zarządzania do starszych pracowników, wykorzystując ich doświadczenie i kompetencje.

Europejska motoryzacja naciska na Brukselę

Przedstawiciele największych europejskich koncernów motoryzacyjnych spotkali się z unijnymi urzędnikami, by domagać się dalszego złagodzenia przepisów dotyczących samochodów spalinowych. Bruksela wcześniej wycofała się już z części założeń związanych z redukcją emisji i zakazem silników spalinowych po 2035 r., jednak branża automotive oczekuje kolejnych ustępstw. Producenci argumentują, że obecne regulacje osłabiają konkurencyjność europejskiego przemysłu wobec Chin i USA. Równocześnie chiński BYD prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia niewykorzystanych europejskich fabryk motoryzacyjnych, co może dodatkowo zwiększyć presję konkurencyjną na europejskie koncerny.

WIG pozostaje w silnym trendzie wzrostowym

Warszawska giełda pozostaje jedną z najmocniejszych w Europie. Od jesieni 2022 r. indeks WIG wzrósł już o blisko 180 proc., a analitycy nadal widzą potencjał do dalszych zwyżek. Z ostatnich rekomendacji wynika, że aż 88 proc. analizowanych spółek ma ceny docelowe wyższe od obecnych kursów giełdowych. Wśród firm z największym potencjałem wzrostowym wymieniane są m.in.: Scope Fluidics, Bloober Team, Enter Air, Molecure czy LPP. Eksperci wskazują również, że część przecenionych wcześniej spółek technologicznych może korzystać na rosnącym zainteresowaniu sztuczną inteligencją i cyfryzacją gospodarki.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.