Materiał powstał we współpracy z PARP

O tym rozmawiali goście kolejnego odcinka podcastu „Biznes o cyrkularności – rozmowy z liderami zmian” realizowanego w ramach projektu „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”: Katarzyna Kryńska, kierownik działu marketingu i produktu, Elis Textile Service sp. z o.o., Tomasz Rudzik, Regional Director CEE, Euro Pool System Poland sp. z o.o., oraz Agnieszka Sznyk, prezeska Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

W modelu PaaS kluczową rolę odgrywają konsumenci, którzy płacą za dostęp do produktu lub jego użytkowanie zamiast za jego posiadanie. Z kolei producenci przejmują rolę usługodawców, oferując korzystanie z produktu w formie abonamentu lub dzierżawy zamiast tradycyjnej sprzedaży. – Model „produkt jako usługa” jest kluczowy dla gospodarki cyrkularnej, ponieważ własność i odpowiedzialność pozostają po stronie producenta – podkreślała Agnieszka Sznyk. To sprawia, że firmy stawiają na trwałość i jakość, bo to one ponoszą koszty serwisu, napraw i wymiany, a nie użytkownik. W związku z tym firmy są zainteresowane, aby produkt działał jak najdłużej. Producenci, wiedząc, że produkt do nich wróci, projektują go w sposób ułatwiający demontaż i odzysk surowców.

Model ten okazał się wyjątkowo skuteczny w przypadku firm Elis Textile Service oraz Euro Pool System. Pierwsza z nich specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu tekstyliami i rozwiązaniami higienicznymi dla biznesu. – Firma zatrudniająca kilka tysięcy pracowników nie musi martwić się o bezpieczeństwo czy zgodność odzieży z normami. Zapewnia to dostawca, który odpowiada za jej jakość, czystość i utrzymanie. Klient zyskuje dzięki temu spokój operacyjny oraz rozwiązanie wpisujące się w założenia ESG – mówiła Katarzyna Kryńska z Elis Textile Service. Z kolei Euro Pool System jest wiodącym dostawcą usług logistycznych w zakresie opakowań wielokrotnego użytku (skrzynki, tace) w europejskim łańcuchu dostaw produktów świeżych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania poolingowe – od dostarczenia, przez transport i logistykę, po czyszczenie i powtórne wykorzystanie. – Cykl życia naszych opakowań jest bardzo długi, dzięki temu efektywność działania naszych klientów zdecydowanie wzrasta w porównaniu z posługiwaniem się opakowaniami jednorazowymi – zaznaczał Tomasz Rudzik.

Rozmowa pokazała, że model „produkt jako usługa” to nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim efektywne biznesowo podejście. Redefiniuje on relację między firmą a klientem. Producent zachowuje własność przedmiotu, dzięki czemu zmniejsza koszty początkowe dla klientów, a jednocześnie buduje z nimi długotrwałe relacje. Odpowiedzialność za produkt – jego utrzymanie, serwis i cykl życia – pozostaje po stronie dostawcy, dzięki czemu klient otrzymuje gotowe, bezproblemowe rozwiązanie.

Model ten opiera się na maksymalnym wykorzystaniu produktów w całym ich cyklu życia. Zamiast jednorazowego zakupu produkt może służyć wielu użytkownikom. W efekcie firmy zyskują przewidywalność przychodów (subskrypcje), stabilną jakość oraz pewność działania, a przy tym ograniczają swój wpływ na środowisko.

