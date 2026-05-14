Nowa kładka może zmienić rowerową mapę pogranicza
Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Hażlach, nowa kładka nad Olzą ma około 69 m długości i 3,5 m szerokości. Stalowa, wisząca konstrukcja została przygotowana z myślą o pieszych i rowerzystach, którzy zyskają wygodne połączenie między polskim Pogwizdowem a karwińskimi Łąkami. To miejsce ma szczególne znaczenie historyczne, ponieważ podobna przeprawa istniała tu już wcześniej, ale została zniszczona w latach 50. Z tego powodu przez ponad 70 lat mieszkańcy obu brzegów rzeki nie mieli bezpośredniego przejścia w tym rejonie.
Czytaj więcej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami w zasadach nadawania polskiego obywatelstwa. Nowe przepisy mają odejść od auto...
Inwestycja została współfinansowana z Programu Interreg Czechy–Polska 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej koszt wyniósł 41,6 mln koron czeskich, a około 80 proc. kosztów kwalifikowanych pokryło dofinansowanie unijne.
Kładka będzie nosić nazwę „Sousedská lávka / Kładka Sąsiedzka”. To właśnie ona zwyciężyła w internetowym głosowaniu, w którym wzięło udział ponad 30 tys. osób. Wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski podkreślił, że trudno było wskazać lepszą nazwę dla miejsca, które od początku miało łączyć ludzi, a nie dzielić granicą. Kładka już teraz jest traktowana nie tylko jako inwestycja komunikacyjna, ale również jako symbol sąsiedzkiej współpracy.
Czytaj więcej
Od 1 czerwca ZUS rozpoczyna coroczną waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych. Dla osób planujących przejście na em...
Kładka szybko stała się popularnym miejscem spacerów. Samorządy liczą jednak, że jej znaczenie będzie większe. Gmina Hażlach planuje budowę krótkiego odcinka ścieżki rowerowej z dworca PKP w Pogwizdowie do kładki. Dzięki temu przeprawa ma lepiej służyć mieszkańcom, turystom i uczestnikom polsko-czeskich rajdów rowerowych.
W planach jest także trasa w kierunku Cieszyna, biegnąca wzdłuż Olzy i łącząca się z istniejącą infrastrukturą. W przyszłości możliwe byłoby utworzenie rowerowego połączenia od mostu Przyjaźni aż do Jastrzębia-Zdroju, a po stronie czeskiej także w stronę Karwiny i Bogumina.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas