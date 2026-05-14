Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Hażlach, nowa kładka nad Olzą ma około 69 m długości i 3,5 m szerokości. Stalowa, wisząca konstrukcja została przygotowana z myślą o pieszych i rowerzystach, którzy zyskają wygodne połączenie między polskim Pogwizdowem a karwińskimi Łąkami. To miejsce ma szczególne znaczenie historyczne, ponieważ podobna przeprawa istniała tu już wcześniej, ale została zniszczona w latach 50. Z tego powodu przez ponad 70 lat mieszkańcy obu brzegów rzeki nie mieli bezpośredniego przejścia w tym rejonie.

Przeprawa przez Olzę współfinansowana przez UE, nazwę wybrali mieszkańcy

Inwestycja została współfinansowana z Programu Interreg Czechy–Polska 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej koszt wyniósł 41,6 mln koron czeskich, a około 80 proc. kosztów kwalifikowanych pokryło dofinansowanie unijne. 

Kładka będzie nosić nazwę „Sousedská lávka / Kładka Sąsiedzka”. To właśnie ona zwyciężyła w internetowym głosowaniu, w którym wzięło udział ponad 30 tys. osób. Wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski podkreślił, że trudno było wskazać lepszą nazwę dla miejsca, które od początku miało łączyć ludzi, a nie dzielić granicą. Kładka już teraz jest traktowana nie tylko jako inwestycja komunikacyjna, ale również jako symbol sąsiedzkiej współpracy.

Kładka nad Olzą. Nowa trasa dla spacerowiczów i rowerzystów

Kładka szybko stała się popularnym miejscem spacerów. Samorządy liczą jednak, że jej znaczenie będzie większe. Gmina Hażlach planuje budowę krótkiego odcinka ścieżki rowerowej z dworca PKP w Pogwizdowie do kładki. Dzięki temu przeprawa ma lepiej służyć mieszkańcom, turystom i uczestnikom polsko-czeskich rajdów rowerowych.

W planach jest także trasa w kierunku Cieszyna, biegnąca wzdłuż Olzy i łącząca się z istniejącą infrastrukturą. W przyszłości możliwe byłoby utworzenie rowerowego połączenia od mostu Przyjaźni aż do Jastrzębia-Zdroju, a po stronie czeskiej także w stronę Karwiny i Bogumina.