13 maja prawie w całym kraju będzie pochmurnie, tylko miejscami, głównie na wschodzie Polski, pod koniec dnia mogą pojawić się rozpogodzenia.

W środę zimno i deszczowo. Możliwe burze, a nawet deszcz ze śniegiem

W ciągu dnia będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, w zachodnich i północnych częściach kraju prognozowane są burze. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11 do 14 stopni, a nad morzem oraz w rejonach podgórskich tylko około 9 stopni. Wiatr może być porywisty, w Sudetach jego porywy mogą osiągać do 80 km/h, a w Tatrach do 55 km/h.

W nocy na zachodzie, miejscami w centrum i na północy kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 3 stopni na wschodzie do 7 stopni na zachodzie Polski. W rejonach podgórskich Karpat miejscami temperatura może spaść do minus 1 stopnia, a przy gruncie nawet do około minus 3 stopni.

Pogoda w czwartek, 14 maja. Zrobi się cieplej

W czwartek nadal zachmurzenie przeważnie będzie duże, rano i pod koniec dnia rozpogodzi się na północy i wschodzie kraju. Będą występować przelotne opady deszczu, a także burze, podczas których może padać grad. Gwałtowne zjawiska ominą południowy wschód kraju. Najbardziej intensywne opady deszczu zapowiadane są na północy i północnym zachodzie kraju.

Termometry pokażą od 12 do 14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 16 w centrum, na południowym zachodzie i północnym wschodzie, do 18-20 na południowym wschodzie kraju. Tylko nad morzem temperatura może być niższa – tam termometry pokażą około 10 stopni.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie w porywach może osiągać do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów zawieje z prędkością dochodzącą nawet do 90 km/h, a w czasie burz do 70 km/h. W nocy temperatura wyniesie od 4 stopni na zachodzie i północy kraju do 10 stopni na pozostałym obszarze, tylko na północnym zachodzie chłodniej – tam około 2 stopni.