Z tego artykułu dowiesz się:

  • O parametrach i stronach największej transakcji na polskim rynku PRS
  • O tym, co jest przedmiotem transakcji – czy to podaż mieszkań „odebrana” Polakom
  • Jaka jest skala rynku PRS w Polsce i jaki udział w rynku mają poszczególni gracze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na zakup przez platformę Vantage Rent spółek platformy Resi 4 Rent posiadających 5,32 tys. lokali na długoterminowy wynajem w kilku miastach. Zamknięcie transakcji spodziewane jest w ciągu dwóch tygodni.

Czytaj więcej

TAG Immobilien to jedyny tej skali inwestor PRS, który postanowił rozwijać biznes w Polsce w dług
Nieruchomości mieszkaniowe
Spektakularna transakcja na polskim rynku PRS wzbudziła wielkie emocje

2,4 mld zł za pakiet ponad 5 tys. lokali na wynajem długoterminowy

W wakacje 2025 r. strony ustaliły warunki transakcji oraz jej wartość – to 565 mln euro, czyli około 2,4 mld zł. Transakcja będzie benchmarkiem (punktem odniesienia) dla rynku PRS w Polsce i naszym regionie Europy. To pierwszy zakup o takiej skali lokali z udokumentowaną historią najmu.

Szacowany wskaźnik NOI yield (roczny dochód operacyjny netto podzielony przez cenę zakupu) to 6,3 proc.

Ogłoszona w zeszłym roku umowa wywołała falę komentarzy, w tym polityków, pod hasłem „niemiecki fundusz wykupuje Polakom mieszkania”. Nabyte przez Vantage Rent spółki posiadają nieruchomości zbudowane na gruntach pod usługi i mogą służyć wyłącznie najmowi instytucjonalnemu (PRS). Usługa cieszy się wzięciem, obłożenie sięga około 98 proc.

Czytaj więcej

Robyg coraz bliżej powrotu na giełdę. Deweloper zaoferuje nowe akcje
Nieruchomości
Robyg coraz bliżej powrotu na giełdę. Mieszkaniowy deweloper zaoferuje nowe akcje

Grupa TAG ma w Niemczech ponad 80 tys. lokali na wynajem. Ekspansja w Polsce przyspiesza

Resi 4 Rent to platforma utworzona przez amerykański fundusz Pimco i giełdowego dewelopera Echo Investment (ma 30 proc. udziałów). Po transakcji Resi 4 Rent zostanie z portfelem 1,44 tys. gotowych lokali i będzie kontynuować działalność. Już w II kwartale na rynek trafi 1,35 tys. lokali. Platforma w przyszłości poszuka inwestora dla kolejnej paczki lokali.

Vantage Rent należy do notowanej na giełdzie w Niemczech spółki TAG Immobilien, której akcjonariuszami są różnego rodzaju fundusze z całego świata (największe mają po 5 proc. akcji). TAG w Niemczech zarządza 84,1 tys. lokali. Firma przejęła w Polsce dwie firmy deweloperskie: Vantage Development i Robyg. Platforma Vantage Rent zbudowała portfel 3,71 tys. lokali.

Vantage Rent ma odmienną strategię – buduje lokale na wynajem wyłącznie na gruntach pod mieszkaniówkę.

Czytaj więcej

Na koniec marca w polskim portfelu Heimstadena były 1863 mieszkania wobec 1937 na koniec ubiegłego r
Nieruchomości
Heimstaden kontynuuje wyprzedaż mieszkań w Polsce. To strategia całej grupy

PRS w Polsce to bardzo młody sektor. Mniej niż 30 tys. mieszkań w całkowitym zasobie

Według szacunków CBRE, w 2025 r. polski rynek PRS powiększył się o 5,8 tys. lokali i w tym roku podaż może być podobna. Na koniec zeszłego roku cały pracujący zasób liczył 28,5 tys. lokali, a jego obłożenie 96,5 proc. PRS to bardzo młody sektor w Polsce, w ciągu ostatnich pięciu lat uruchomiono najem 24,7 tys. mieszkań (87 proc. zasobu).

Według szacunków firmy Savills z jesieni 2025 r. rynek PRS w Polsce przedstawiał się następująco:

Resi 4 Rent – 6185 lokali w portfelu

Vantage Rent – 3287

LifeSpot – 2450

Fundusz Mieszkań na Wynajem (należy do PFR Nieruchomości) – 2431

AFI Home – 2178

Heimstaden – 2052

Urban Partners – 1500

G City – 1121

Van der Vorm Vastgoed – 620

Zeitgeist – 560

Lew Invest – 517

LRC – 429

LivUp – 367

Strus Development – 302