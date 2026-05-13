Z tego artykułu dowiesz się: O parametrach i stronach największej transakcji na polskim rynku PRS

O tym, co jest przedmiotem transakcji – czy to podaż mieszkań „odebrana” Polakom

Jaka jest skala rynku PRS w Polsce i jaki udział w rynku mają poszczególni gracze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na zakup przez platformę Vantage Rent spółek platformy Resi 4 Rent posiadających 5,32 tys. lokali na długoterminowy wynajem w kilku miastach. Zamknięcie transakcji spodziewane jest w ciągu dwóch tygodni.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Spektakularna transakcja na polskim rynku PRS wzbudziła wielkie emocje 5 tysięcy mieszkań, 2 mld zł. Spektakularna umowa między Resi4Rent a Vantage Rent wywołała lawinę komentarzy. Kto od kogo i co kupił – i co z tego...

2,4 mld zł za pakiet ponad 5 tys. lokali na wynajem długoterminowy

W wakacje 2025 r. strony ustaliły warunki transakcji oraz jej wartość – to 565 mln euro, czyli około 2,4 mld zł. Transakcja będzie benchmarkiem (punktem odniesienia) dla rynku PRS w Polsce i naszym regionie Europy. To pierwszy zakup o takiej skali lokali z udokumentowaną historią najmu.

Szacowany wskaźnik NOI yield (roczny dochód operacyjny netto podzielony przez cenę zakupu) to 6,3 proc.

Ogłoszona w zeszłym roku umowa wywołała falę komentarzy, w tym polityków, pod hasłem „niemiecki fundusz wykupuje Polakom mieszkania”. Nabyte przez Vantage Rent spółki posiadają nieruchomości zbudowane na gruntach pod usługi i mogą służyć wyłącznie najmowi instytucjonalnemu (PRS). Usługa cieszy się wzięciem, obłożenie sięga około 98 proc.

Grupa TAG ma w Niemczech ponad 80 tys. lokali na wynajem. Ekspansja w Polsce przyspiesza

Resi 4 Rent to platforma utworzona przez amerykański fundusz Pimco i giełdowego dewelopera Echo Investment (ma 30 proc. udziałów). Po transakcji Resi 4 Rent zostanie z portfelem 1,44 tys. gotowych lokali i będzie kontynuować działalność. Już w II kwartale na rynek trafi 1,35 tys. lokali. Platforma w przyszłości poszuka inwestora dla kolejnej paczki lokali.

Vantage Rent należy do notowanej na giełdzie w Niemczech spółki TAG Immobilien, której akcjonariuszami są różnego rodzaju fundusze z całego świata (największe mają po 5 proc. akcji). TAG w Niemczech zarządza 84,1 tys. lokali. Firma przejęła w Polsce dwie firmy deweloperskie: Vantage Development i Robyg. Platforma Vantage Rent zbudowała portfel 3,71 tys. lokali.

Vantage Rent ma odmienną strategię – buduje lokale na wynajem wyłącznie na gruntach pod mieszkaniówkę.

PRS w Polsce to bardzo młody sektor. Mniej niż 30 tys. mieszkań w całkowitym zasobie

Według szacunków CBRE, w 2025 r. polski rynek PRS powiększył się o 5,8 tys. lokali i w tym roku podaż może być podobna. Na koniec zeszłego roku cały pracujący zasób liczył 28,5 tys. lokali, a jego obłożenie 96,5 proc. PRS to bardzo młody sektor w Polsce, w ciągu ostatnich pięciu lat uruchomiono najem 24,7 tys. mieszkań (87 proc. zasobu).

Według szacunków firmy Savills z jesieni 2025 r. rynek PRS w Polsce przedstawiał się następująco:

Resi 4 Rent – 6185 lokali w portfelu

Vantage Rent – 3287

LifeSpot – 2450

Fundusz Mieszkań na Wynajem (należy do PFR Nieruchomości) – 2431

AFI Home – 2178

Heimstaden – 2052

Urban Partners – 1500

G City – 1121

Van der Vorm Vastgoed – 620

Zeitgeist – 560

Lew Invest – 517

LRC – 429

LivUp – 367

Strus Development – 302