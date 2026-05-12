Platforma SonarHome.pl przygotowała zestawienie najdroższych adresów mieszkaniowych w Polsce. Analitycy wzięli pod lupę mediany cen transakcyjnych mkw. mieszkań w 2025 r. W analizie uwzględniono budynki, w których sprzedano co najmniej pięć mieszkań. Odrzucono transakcje skrajne i pakietowe.

Polski segment mieszkań premium

– Nie pokazujemy rekordowych transakcji sprzedaży pojedynczych mieszkań, lecz adresy nieruchomości, w których wysoki poziom cen jest powtarzalny – wyjaśnia Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl. – Mediana cen lepiej oddaje rzeczywisty poziom rynku niż średnia, szczególnie w segmencie premium, w którym rozpiętość cen bywa bardzo duża. Wyjątkiem od tej reguły jest obecność w zestawieniu wrocławskiego wieżowca Sky Tower, w którym w 2025 r. dokonano tylko czterech transakcji, ale został on uwzględniony jako przykład rozpoznawalnej inwestycji luksusowej – dodaje.

Prezes Bubiel podkreśla, że rynek luksusowych nieruchomości w Polsce coraz wyraźniej koncentruje się wokół kilku prestiżowych lokalizacji, głównie w największych miastach. – Wysokie ceny przestają być wyłącznie domeną pojedynczych apartamentów, a stają się cechą całych inwestycji, które przyciągają zamożnych nabywców standardem, architekturą, ograniczoną dostępnością mieszkań – wylicza. – Dane pokazują, że najwyższe ceny utrzymują przede wszystkim nieruchomości w ścisłych centrach miast i w najbardziej pożądanych dzielnicach.

Bardzo droga Warszawa

Jak mówi Anton Bubiel, Warszawa pod względem cen zdecydowanie wyprzedza inne miasta. Najdroższym adresem jest budynek Złota 44 w Śródmieściu, gdzie mediana ceny metra mieszkania wynosi 57,6 tys. zł za mkw., a mediana ceny całkowitej sięga 6,34 mln zł (dziesięć transakcji).

Drugie miejsce zajmuje budynek Cosmopolitan przy ul. Twardej 4 w stołecznym Śródmieściu, z medianą ponad 51,2 tys. zł za mkw. i medianą ceny całkowitej na poziomie 3,95 mln zł (pięć transakcji). Na trzeciej pozycji znajduje się budynek Belvedere Residence (ul. Sułkowicka 2/4) na Mokotowie z medianą 39,1 tys. zł za metr i medianą ceny mieszkania 3,75 mln zł (pięć transakcji).

Kraków: luksus na Starym Mieście

– W Krakowie wszystkie trzy najdroższe adresy znajdują się w obrębie Starego Miasta. Liderem jest budynek Wenecja 1 z medianą 35,7 tys. zł za metr mieszkania i medianą ceny całkowitej 3,03 mln zł (osiem transakcji, wszystkie z rynku pierwotnego) – podaje SonarHome.pl.

Drugie miejsce zajmuje budynek Długa 24 Residence z medianą ponad 30,8 tys. zł za metr i medianą ceny mieszkania 950 tys. zł (siedem transakcji, większość z rynku pierwotnego). Na trzecim miejscu znalazł się budynek przy ul. Estery 3 z medianą cen mkw. ponad 29,2 tys. zł i medianą ceny mieszkania 1,28 mln zł (pięć transakcji).

Gdańsk: rynek bardziej wyrównany

– W Gdańsku różnice między najdroższymi adresami są mniejsze niż w Warszawie i Krakowie. Na pierwszym miejscu jest kompleks Scala (budynki przy ul. Łąkowej 60H i 60K) w Śródmieściu z medianą ponad 24,1 tys. zł za metr i medianą ceny mieszkania 1,27 mln zł (16 transakcji, wszystkie z rynku pierwotnego) – podaje SonarHome.pl.

Drugie miejsce zajmuje budynek przy ul. Sosnowej 7 we Wrzeszczu Górnym z medianą ponad 22,8 tys. zł za metr i medianą ceny mieszkania 1,08 mln zł (pięć transakcji). Na trzeciej pozycji znajdują się apartamentowce Aura (ul. Chmielna 73) w Śródmieściu z medianą ponad 22 tys. zł za mkw. i medianą ceny całkowitej 965 tys. zł (pięć transakcji).

Wrocław: duża skala rynku mieszkań

We Wrocławiu, jak mówi Anton Bubiel, najwyższe ceny osiągają apartamenty przy al. Ludomira Różyckiego 1: mediana wynosi ponad 26 tys. zł za mkw., a mediana ceny mieszkania 1,74 mln zł (64 transakcje, wszystkie z rynku pierwotnego). – To zdecydowanie największa liczba transakcji w całym zestawieniu – podkreśla ekspert SonarHome.pl.

Drugie miejsce zajmują apartamenty przy ul. Klemensa Janickiego 4 z medianą przekraczającą 23,5 tys. zł za mkw. i medianą ceny mieszkania 1,24 mln zł (dziewięć transakcji, wszystkie z rynku pierwotnego). Trzecie miejsce to budynek Ovo (ul. Podwale 82) z medianą ceny mkw. mieszkania niespełna 22,4 tys. zł i medianą ceny mieszkania 935 tys. zł (pięć transakcji, wszystkie z rynku wtórnego).

– Uzupełnieniem obrazu jest budynek Sky Tower przy ul. Gwiaździstej 64, gdzie odnotowano cztery transakcje – wskazuje Anton Bubiel. Mediana ceny wyniosła 23,4 tys. zł za mkw., a mediana ceny całkowitej mieszkania – 1,86 mln zł. Lokale znajdują się na piętrach od 27 do 33 (budynek ma 48 kondygnacji).

Poznań: ścisłe centrum

– W Poznaniu najdroższe adresy koncentrują się w Starym Mieście, a różnice między nimi są minimalne. Liderem jest Solna 6 z medianą ceny mkw. niespełna 18,6 tys. zł/mkw. i medianą ceny mieszkania 1,44 mln zł (37 transakcji) – podaje prezes Bubiel. – Drugie miejsce zajmuje kompleks kamienic Zielona 5 z medianą ponad 18,6 tys. zł za mkw. i medianą ceny mieszkania 580 tys. zł (pięć transakcji).

Trzecie miejsce przypadło Kamienicy Wiedeńskiej (ul. Podgórna 11) z medianą przekraczającą 18,5 tys. zł za mkw. i medianą ceny mieszkania 935 tys. zł (dziesięć transakcji).

Łódź: Polesie na czele zestawienia

W Łodzi wszystkie trzy najdroższe adresy znajdują się w dzielnicy Polesie. Najwyższą medianę cen mieszkań SonarHome.pl odnotował w budynku New Iron (ul. Andrzeja Struga 22) z poziomem ponad 16,2 tys. zł za mkw. i medianą ceny mieszkania 1,4 mln zł (osiem transakcji, wszystkie z rynku pierwotnego).

Drugie miejsce zajmuje Nova Fabryka (ul. Mikołaja Kopernika 15A) z medianą 14,1 tys. zł za mkw. i medianą ceny mieszkania 405 tys. zł (pięć transakcji). Trzecie miejsce to inwestycja Srebrzyńska Park (ul. Srebrzyńska 40) z medianą mkw. 13,5 tys. zł. Mediana ceny całkowitej to 643 tys. zł (pięć transakcji, wszystkie na rynku wtórnym).

– We wszystkich analizowanych miastach najdroższe adresy znajdują się w centralnych lokalizacjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Kluczowe znaczenie mają zarówno prestiż miejsca, jak i standard nieruchomości oraz udogodnienia – komentuje Anton Bubiel.

Jak dodaje, widać też zależność między liczbą transakcji a skalą inwestycji. – Duże inwestycje, takie jak te we Wrocławiu czy Poznaniu, generują większą liczbę transakcji, co zwiększa ich reprezentatywność w analizie – mówi ekspert SonarHome. – Bardziej kameralne nieruchomości osiągają często wyższe ceny jednostkowe, ale przy mniejszej aktywności rynku. Ostatecznie to kombinacja lokalizacji, standardu i ograniczonej podaży decyduje o tym, które adresy trafiają do ścisłej czołówki – podsumowuje.