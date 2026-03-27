W tej rekordowej transakcji na polskim rynku najmu pośredniczyła agencja premium Lions Estate.

Ultranowoczesna willa szyta na miarę

Luksusowa rezydencja znajduje się w prestiżowej części Konstancina-Jeziorny. Jak mówi Bartłomiej Annusewicz, prezes Lions Estate, jest to willa o standardzie „ultrapremium”: ma ponad 1 tys. metrów kwadratowych, wyróżnia się ultranowoczesną architekturą i rozwiązaniami importowanymi z całego świata.

– Technologie z 2026 r. wspierane są przez AI w całym domu – mówi Bartłomiej Annusewicz. Podkreśla, że dom jest „w 100 proc. szyty na miarę”. Został stworzony „bez kompromisów”.

Willa została zaprojektowana na indywidualne zamówienie właściciela – przedsiębiorcy, który traktował ją jako swoją główną rezydencję w Polsce. – Ze względu na zmianę kierunku biznesu, właściciel rozważał sprzedaż rezydencji, powierzając nam ofertę do wyłącznej obsługi – mówi prezes Lions Estate. – Ostatecznie postanowił pozostawić nieruchomość w portfelu, komercjalizując ją poprzez wynajem.

Najemcą rezydencji jest obcokrajowiec działający w branży kryptowalut.

Klienci ze świata meldują się w Polsce

– To była wielotygodniowa, precyzyjna gra negocjacyjna z udziałem prawników i naszego doradcy, który spinał cały proces – komentuje Bartłomiej Annusewicz. – W segmencie ultrapremium nie zawsze wygrywa sama oferta. Równie istotna jest jakość prowadzenia transakcji.

Prezes Lions Estate podkreśla, że jeszcze kilka lat temu stawki rzędu 50 tys. dolarów miesięcznie były abstrakcją. – Dziś stają się realnym benchmarkiem dla segmentu ultrapremium – zauważa. – Widzimy napływ klientów globalnych, którzy nie chcą kupować, ale oczekują stylu życia na poziomie Londynu czy Lazurowego Wybrzeża – dodaje.

I zaznacza, że luksusowy najem w Polsce przestaje być niszą. – Zaczyna być rynkiem z własnymi zasadami i bardzo wysokimi stawkami. Dziś to właściciele najlepszych nieruchomości dyktują warunki, bo popyt wyraźnie wyprzedza podaż – podsumowuje Bartłomiej Annusewicz.