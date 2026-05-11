Najwięcej nowej powierzchni magazynowej w pierwszym kwartale dostarczono w województwie mazowieckim: 139,5 tys. mkw. W pomorskim deweloperzy oddali 139,1 tys. mkw. magazynów, a w śląskim 102,7 tys. mkw. – podaje PINK.

Gdzie powstaje najwięcej obiektów magazynowo-przemysłowych

Pod koniec marca w zasobach polskiego rynku magazynowo-przemysłowego było 37,4 mln mkw. powierzchni. Trzy województwa z największymi zasobami to mazowieckie (7,48 mln mkw.), śląskie (6,29 mln mkw.) i dolnośląskie (5,38 mln mkw.).

W I kwartale 2026 r. na rynek dostarczono 653,3 tys. mkw. nowej powierzchni. Najwięcej przybyło jej w województwach mazowieckim (139,5 tys. mkw.), pomorskim (139,1 tys. mkw.) i śląskim (102,7 tys. mkw.).

W tym czasie w całej Polsce powstawało 1,44 mln mkw. magazynów. Najwięcej (37 proc. budowanej powierzchni) – w województwie mazowieckim. Na województwo śląskie przypadło 15 proc., na łódzkie 11 proc.

Ile jest pustych magazynów w Polsce

Pod koniec I kwartału wskaźnik magazynowych pustostanów wynosił 7,3 proc. Najwięcej pustej powierzchni jest w województwie świętokrzyskim (17,9 proc.), lubuskim (15 proc.) i podkarpackim (8,6 proc.).

Zerowy wskaźnik pustostanów PINK odnotował w województwie podlaskim. W województwie opolskim to 1,1 proc., w zachodniopomorskim 1,4 proc.

Duży popyt na magazyny

Od stycznia do marca wynajęto w Polsce 1,58 mln mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej. Dla porównania – w I kwartale 2025 r. było to 1,11 mln mkw. Jak podaje PINK, największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa: mazowieckie (316,3 tys. mkw. wynajętych magazynów), wielkopolskie (309,3 tys. mkw.) i dolnośląskie (254,7 tys. mkw.).

Największy udział w strukturze popytu (42 proc.) w I kwartale odnotowały nowe umowy (w tym obiekty typu BTS. Build-to-Suit, czyli na konkretne zamówienie). Przedłużenia umów stanowiły 35 proc., a ekspansje 12 proc. całkowitego popytu. Udział transakcji typu sale & lease back w strukturze popytu wyniósł 11 proc.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.