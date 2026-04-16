Z tego artykułu dowiesz się: Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w I kwartale 2026 roku

Czy kupując nowe mieszkanie, można dostać rabat

Jaka jest podaż nowych mieszkań

Co się może wydarzyć na rynku pierwotnym w II kwartale 2026 roku

Pierwszy kwartał tego roku deweloperzy mogą zaliczyć do wyjątkowo udanych. Padły rekordy. – Od dwóch lat nie notowaliśmy tak dużego popytu. Wyniki przebiły wszelkie oczekiwania – mówi Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu RynekPierwotny.pl. Na siedmiu największych rynkach firmy sprzedały 14,8 tys. mieszkań, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. To m.in. efekt większej dostępności kredytów.

Deweloperzy próbują się pozbyć gotowych mieszkań

Rynek „hipotek” rósł od początku roku, by w marcu eksplodować. O kredyty mieszkaniowe w poprzednim miesiącu wnioskowało 63,3 tys. osób, najwięcej od czasów pamiętnej hossy w 2008 r. Według analityków portalu RynekPierwotny.pl wiele osób stara się o kredyty w obawie, że w kolejnych miesiącach będą drożeć. Dużą część stojących w bankowych kolejkach stanowią refinansujący stare zobowiązania. – Obawy o drożejące „hipoteki” okazały się uzasadnione. Wzrost oprocentowania dotyczył kredytów o okresowo stałej stopie – zauważa Jan Dziekoński.

W pierwszym kwartale roku największym powodzeniem cieszyły się mieszkania w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, gdzie sprzedaż w porównaniu ze średnią z 2025 r. skoczyła o 34, 29 i 23 proc., odpowiednio. W Łodzi, gdzie oferta mieszkań jest bardzo duża, deweloperzy chętnie dają rabaty. Dobrze sprzedają się też mieszkania na osiedlach dopiero wprowadzanych na rynek.

Generalnie, jak zaznacza Jan Dziekoński, rosła przede wszystkim sprzedaż mieszkań na ukończonych osiedlach. – Kupujący takie lokale mogli liczyć na najbardziej atrakcyjne rabaty – zauważa. – Deweloperzy próbują się pozbyć zalegających niesprzedanych mieszkań, które na siedmiu największych rynkach stanowią 26 proc. oferty.

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że na dużych rynkach wzrosła popularność mieszkań w cenie ponad 1 mln zł. W Łodzi klienci mieli na celowniku przede wszystkim lokale poniżej 500 tys. zł.

Mniej nowych budów osiedli

Mimo rosnącego popytu deweloperzy ograniczali nowe inwestycje. – W każdym z dużych miast, z wyjątkiem Krakowa, nowa podaż w pierwszym kwartale była mniejsza niż średnia w 2025 r. – zwraca uwagę Jan Dziekoński. – Potwierdzają to dane GUS: od niemal roku rośnie liczba niezrealizowanych pozwoleń na budowę. Do rozpoczynania inwestycji zniechęca nadal duża oferta mieszkań, eskalacja wojny i związana z nią presja kosztowa. Wyjątkiem są Warszawa i Gdańsk, gdzie deweloperzy wykorzystują niemal 100 proc. pozwoleń na budowę, jednak rynki te mierzą się z brakiem gruntów czy wyzwaniami administracyjnymi – zaznacza.

Większy popyt i spadek oferty nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w cennikach deweloperów. W pierwszym kwartale na siedmiu rynkach odnotowano albo stabilizację średniej ceny mieszkań (Łódź, Katowice), albo kosmetyczne wzrosty (Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Kraków).

– Z tego stagnacyjnego obrazu wyłamuje się Warszawa, gdzie ceny ofertowe wzrosły w trzy miesiące o 7 proc., głównie za sprawą nowych, droższych lokali wprowadzanych do oferty.

– Niesprzedane mieszkania utrzymują ceny na niezmienionym poziomie, a jeśli zalegają w ofercie, prowadzi to wyłącznie do większej „agresji cenowej” i wzmożonych akcji rabatowych. Jeśli pojawiają się wzrosty średnich cen, tak jak w Warszawie, są one efektem wprowadzania nowych mieszkań, często z wyższej półki. Na stołecznym rynku to np. Liberty Tower czy Murano – wskazuje Gabriela Prygiel, analityk portalu RynekPierwotny.pl.

Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl, zwraca z kolei uwagę, że kurczenie się oferty mieszkań na rynku pierwotnym ma często pomijany, ale bardzo istotny wymiar. – Z rynku znikają przede wszystkim najtańsze mieszkania, a w ich miejsce pojawia się coraz więcej inwestycji z wyższej półki. Średnie ceny wtedy szybko rosną – mówi. – To właśnie ten mechanizm odpowiada za przyspieszenie wzrostu średnich cen metra kwadratowego na początku 2026 r. Oczywiście, rosnące ceny mieszkań są też pochodną coraz wyższych cen gruntów i kosztów budowy.

Ekspert uważa, że jeśli warszawscy deweloperzy nadal będą wprowadzać do sprzedaży bardzo drogie mieszkania, jednocześnie ograniczając podaż tych relatywnie tanich, jeszcze w tym półroczu średnia cena metra kwadratowego może przekroczyć poziom 20 tys. zł.

Prognozy. Sprzedaż mieszkań lekko spadnie

Analitycy portalu wskazują prawdopodobne scenariusze dla rynku deweloperskiego. – Głównymi ich wyznacznikami będą przebieg wojny w Zatoce Perskiej i powiązane z tym koszty kredytów i budowy – mówią. Ich zdaniem sprzedaż nowych mieszkań w II kwartale lekko wyhamuje. Spodziewany jest także dalszy spadek podaży.

– Popyt prawdopodobnie pozostanie wzmożony, choć mniejszy niż w I kwartale. Z jednej strony zobaczymy efekt „rozładowania górki” wniosków kredytowych z I kwartału, które częściowo przełożą się na zawieranie umów kredytowych i zakupy mieszkań. „Nowego” popytu na kredyt może być jednak mniej, a powodem będzie wzrost ich cen – mówią eksperci. Ich zdaniem ceny będą się stabilizować lub nieznacznie rosnąć w tempie zbliżonym do inflacji.

– Konkurencja będzie nadal duża, mieszkania niesprzedane mogą być nadal przeceniane. Średnie ceny mogą podbijać nowe wprowadzone na rynek inwestycje – przewidują.