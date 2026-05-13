Tym samym czeski inwestor debiutuje na polskim rynku nieruchomości handlowych.

Obiekty handlowe to pożądany produkt

Pasaż Łódzki, obiekt handlowy typu convenience zlokalizowany przy obwodnicy miasta, oferuje ok. 36,4 tys. mkw. powierzchni najmu. Centrum jest w pełni wynajęte. Głównym operatorem spożywczym jest Auchan. Wśród najemców są międzynarodowe i krajowe marki, takie jak TK Maxx, Decathlon, HalfPrice, CCC.

Zarządzaniem nieruchomością, kwestiami technicznymi i komercjalizacją w imieniu Stage Capital zajmowała się firma Balmain Group.

Sprzedającemu doradzały firmy Cushman & Wakefield i Greenberg Traurig. Kupującego reprezentowały firmy CBRE, SSW, act legal, Koda i Gleeds.

– Sprzedaż Pasażu Łódzkiego potwierdza niesłabnącą płynność i atrakcyjność sektora handlowego opartego na modelu convenience w Polsce – komentuje Aleksandra Włodarczyk z firmy doradczej Cushman & Wakefield. Jak dodaje, wejście na rynek nowego gracza z regionu CEE to wyraźny sygnał, że „obiekty handlowe z odporną bazą najemców pozostają pożądanym produktem dla kapitału międzynarodowego, a rynek staje się coraz bardziej płynny”.

Transakcje na polskim rynku handlowym

Z analiz wynika, że rynek inwestycyjny w sektorze handlowym w Polsce wykazał na początku 2026 roku dużą dynamikę. Transakcje w pierwszym kwartale osiągnęły poziom 318 mln euro, co oznacza wzrost o niemal 56 proc. rok do roku. – Ten skok aktywności, która była o 10 proc. większa od średniej pięcioletniej, potwierdza utrzymujący się apetyt na aktywa wysokiej jakości – komentują analitycy Cushman & Wakefield.