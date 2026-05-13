Liczba funkcjonariuszy policji w Polsce przekroczyła 100 tys. osób
Sytuacja kadrowa w największej służbie mundurowej w Polsce uległa w ostatnim czasie wyraźnej poprawie. Jak wynika z danych opublikowanych przez RMF RM, na początku maja w szeregach formacji służyło 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Jest to wynik o tyle istotny, że w ubiegłym roku zwiększono całkowity limit etatów do poziomu 111 tysięcy miejsc.
Obecny wskaźnik nieobsadzonych stanowisk w policji wynosi średnio 7,5 proc. w skali całego kraju, co przekłada się na nieco ponad 8 tysięcy brakujących funkcjonariuszy. Szczególną uwagę zwracają zmiany w regionach, które dotychczas zmagały się z największym deficytem personelu:
• Warszawa (garnizon stołeczny): Po raz pierwszy od wielu lat poziom wakatów spadł poniżej 20 proc.
• Województwo dolnośląskie: Spadek z 15,5 proc. do poziomu 10 proc.
• Województwo śląskie: Redukcja braków kadrowych z 11 proc. do 6,5 proc.
Analiza przyczyn wzrostu zainteresowania służbą w policji wskazuje na czynniki o charakterze finansowym.
Kluczową rolę mają odgrywać wprowadzone w minionym roku przepisy poprawiające sytuację materialną policjantów. Głównym motywatorem stały się nowe świadczenia mieszkaniowe, które w istotny sposób wpłynęły na kalkulację opłacalności służby.
