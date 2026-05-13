Sytuacja kadrowa w największej służbie mundurowej w Polsce uległa w ostatnim czasie wyraźnej poprawie. Jak wynika z danych opublikowanych przez RMF RM, na początku maja w szeregach formacji służyło 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Jest to wynik o tyle istotny, że w ubiegłym roku zwiększono całkowity limit etatów do poziomu 111 tysięcy miejsc.

Gwałtowny spadek liczby wakatów w policji

Obecny wskaźnik nieobsadzonych stanowisk w policji wynosi średnio 7,5 proc. w skali całego kraju, co przekłada się na nieco ponad 8 tysięcy brakujących funkcjonariuszy. Szczególną uwagę zwracają zmiany w regionach, które dotychczas zmagały się z największym deficytem personelu:

• Warszawa (garnizon stołeczny): Po raz pierwszy od wielu lat poziom wakatów spadł poniżej 20 proc.

• Województwo dolnośląskie: Spadek z 15,5 proc. do poziomu 10 proc.

• Województwo śląskie: Redukcja braków kadrowych z 11 proc. do 6,5 proc.

Dlaczego Polacy chcą pełnić służbę w policji?

Analiza przyczyn wzrostu zainteresowania służbą w policji wskazuje na czynniki o charakterze finansowym.

Kluczową rolę mają odgrywać wprowadzone w minionym roku przepisy poprawiające sytuację materialną policjantów. Głównym motywatorem stały się nowe świadczenia mieszkaniowe, które w istotny sposób wpłynęły na kalkulację opłacalności służby.