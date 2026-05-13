Portal TuLegnica.pl podał, że przed blokiem, w którym doszło do strzelaniny, pojawiły się karetki pogotowia, zaś w środku pracują policjanci i prokurator.

Według lokalnych mediów, do strzelaniny doszło w budynku przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie w Lubinie.

„Dziś w nocy na jednym z osiedli w Lubinie doszło do zabójstwa dwóch osób i usiłowania trzeciego” – informowało TVN24, cytując Liliannę Łukasiewicz, rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Po pewnym czasie w rozmowie ze stacją rzeczniczka zastrzegła, że na podstawie decyzji prokuratora prowadzącego postępowanie prokuratura z Legnicy potwierdza jedynie, że na osiedlu Przylesie w Lubinie doszło do strzelaniny.

