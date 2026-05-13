Choć oficjalnych decyzji w sprawie rekonstrukcji jeszcze nie ogłoszono, wszystko wskazuje na to, że premier Donald Tusk zdecyduje się na zmiany w składzie swojego gabinetu. Ostateczne decyzje mają zapaść w najbliższych tygodniach, a ich efekty mogą być widoczne jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

45 proc. ogółu badanych uważa, że jeszcze rekonstrukcja powinna nastąpić przed wakacjami. Przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych. Aż 33 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Kto jest za, a kto przeciw rekonstrukcji rządu?

Największy odsetek przeciwników rekonstrukcji rządu jest wśród osób powyżej 60. roku życia. Aż 30 proc. ankietowanych z tej grupy wiekowej wyraziło niechęć wobec zmian w składzie gabinetu – 23 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 7 proc. "zdecydowanie nie". Nieco mniej sceptyczni są młodzi dorośli w wieku 25-29 lat, wśród których 25 proc. respondentów nie popiera rekonstrukcji (17 proc. "raczej nie", 8 proc. "zdecydowanie nie"). Wśród kobiet odsetek przeciwniczek zmian wynosi 23 proc. (18 proc. "raczej nie", 5 proc. "zdecydowanie nie").

Wysokie poparcie dla rekonstrukcji jest wśród rolników. Połowa z nich jest za wymianą ministrów. Najwyższy odsetek zwolenników zmian odnotowano wśród osób uczących się i pracujących jednocześnie – 57 proc., choć jest to najmniej liczna grupa w badaniu.

Najmniej niezadowolonych ze składu rządu odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym – jedynie 15 proc. tej grupy wyraziło sprzeciw wobec rekonstrukcji (9 proc. "raczej nie", 6 proc. "zdecydowanie nie").

Z kolei bezrobotni wykazują najmniejsze zainteresowanie zmianami w rządzie – tylko 33 proc. z nich popiera rekonstrukcję (8 proc. "zdecydowanie tak", 25 proc. "raczej tak").

61 proc. mieszkańców Lubelszczyzny chce zmian w rządzie

Sondaż Opinia24 ujawnia różnice w poparciu dla rekonstrukcji rządu w zależności od miejsca zamieszkania. Największy odsetek zwolenników zmian odnotowano w województwie lubelskim – aż 61 proc. mieszkańców tego regionu popiera rekonstrukcję (38 proc. "zdecydowanie tak", 23 proc. "raczej tak"). Wysokie poparcie dla rekonstrukcji odnotowano także w województwie łódzkim (60 proc.), lubuskim (58 proc.) i opolskim (52 proc.).

W pozostałych regionach poparcie dla zmian jest nieco niższe – w Małopolsce wynosi 46 proc., na Pomorzu 44 proc., a w Zachodniopomorskiem 40 proc.

Opinia24 przeprowadziła sondaż w dniach 4-6 maja 2026 r. na zlecenie RMF FM.