Donald Tusk
Stanowiska miałyby stracić minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (Polska 2050) oraz minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (bezpartyjna). O posadę ma też walczyć Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej.
Cienkowska i Sobierańska-Grenda mogą stracić posady w niespełna rok po tym, jak zajęły stanowiska szefowych swoich resortów w ramach rekonstrukcji rządu, do której doszło w lipcu po wyborach prezydenckich w 2025 roku.
Rekonstrukcja ma na celu poprawę notowania resortów, które są szczególnie krytykowane, w związku ze zbliżającymi się wyborami – podaje RMF FM, powołując się na źródło w koalicji rządzącej.
Skład zrekonstruowanego rządu Donalda Tuska
Utrata stanowiska przez Cienkowską ma oznaczać, że Polska 2050, której klub w Sejmie zmniejszył się o połowę, po wyjściu z partii kilkunastu posłów i utworzeniu przez nich klubu Centrum, będzie mieć w rządzie jeden resort – ten zajmowany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, liderkę ugrupowania. Drugi z trzech resortów, które miała w rządzie partia kierowana do niedawna przez Szymona Hołownię, jest kierowany przez Paulinę Hennig-Kloskę, która wyszła z partii.
Resort kultury miałby objąć polityk KO – być może dotychczasowy wiceminister Maciej Wróbel.
Z kolei zmiana na czele resortu zdrowia może być przyznaniem się do winy niepowodzenia pomysłu, by na czele resortu stał bezpartyjny fachowiec posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami na rynku zdrowia. Problemem może być jednak znalezienie kandydata na stanowisko szefa resortu – Ministerstwo Zdrowia, ze względu na wyzwania, z jakimi mierzy się ten resort (zwłaszcza jeśli chodzi o problemy finansowe jednostek ochrony zdrowia) nie jest atrakcyjnym resortem na rok przed wyborami.
Zagrożona utratą stanowiska ma być też Barbara Nowacka. Od minister edukacji premier ma wymagać większej stanowczości przy podejmowaniu decyzji. Dotyczy to m.in. edukacji zdrowotnej, która mimo wcześniejszych zapowiedzi nie stała się przedmiotem obowiązkowym i frekwencja na lekcjach z tego przedmiotu w wielu szkołach, zwłaszcza średnich, jest bardzo niska.
18 marca Nowacka poinformowała, że od września w szkołach podstawowych wprowadzony zostanie zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Przyspieszenie działań w tym zakresie ma być wynikiem rozmów między Nowacką a premierem.
- Nie rozmawiałem z premierem o rekonstrukcji, nie było to przedmiotów kwestii między nami – skomentował pytanie o ewentualne zmiany w rządzie prezes PSL, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
20 marca o sprawę zapytano Donalda Tuska. - Wiem, że niektóre media zaczęły się rozpisywać o moich ambitnych planach kolejnej rekonstrukcji rządu, ale nie, nie mam w tej chwili takich planów – oświadczył.
Z badania CBOS przeprowadzonego między 5-16 lutego wynika, że za zwolenników rządu Donalda Tuska uważa się obecnie 34 proc. respondentów, jako przeciwników określa się 41 proc. ankietowanych, a 22 proc. badanych deklaruje obojętność wobec rządu.
CBOS ocena rządu (5-16 lutego 2026 roku)
Ostatnie sondaże wskazują, że o ile wybory do Sejmu wygrałaby obecnie Koalicja Obywatelska, o tyle szans na przekroczenie progu nie ma jej dotychczasowy koalicjant, Polska 2050, a na granicy progu wyborczego balansuje PSL. Do Sejmu weszłaby Nowa Lewica, ale liczba mandatów zdobytych przez KO i Nową Lewicę byłaby zbyt mała, by zbudować rząd większościowy. Na większość mogłaby liczyć koalicja KO z Konfederacją lub prawicowa koalicja PiS-Konfederacja-Konfederacja Korony Polskiej.
