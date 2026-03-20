Utrata stanowiska przez Cienkowską ma oznaczać, że Polska 2050, której klub w Sejmie zmniejszył się o połowę, po wyjściu z partii kilkunastu posłów i utworzeniu przez nich klubu Centrum, będzie mieć w rządzie jeden resort – ten zajmowany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, liderkę ugrupowania. Drugi z trzech resortów, które miała w rządzie partia kierowana do niedawna przez Szymona Hołownię, jest kierowany przez Paulinę Hennig-Kloskę, która wyszła z partii.

Resort kultury miałby objąć polityk KO – być może dotychczasowy wiceminister Maciej Wróbel.

Z kolei zmiana na czele resortu zdrowia może być przyznaniem się do winy niepowodzenia pomysłu, by na czele resortu stał bezpartyjny fachowiec posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami na rynku zdrowia. Problemem może być jednak znalezienie kandydata na stanowisko szefa resortu – Ministerstwo Zdrowia, ze względu na wyzwania, z jakimi mierzy się ten resort (zwłaszcza jeśli chodzi o problemy finansowe jednostek ochrony zdrowia) nie jest atrakcyjnym resortem na rok przed wyborami.

Barbara Nowacka może stracić stanowisko w rządzie przez brak zdecydowania?

Zagrożona utratą stanowiska ma być też Barbara Nowacka. Od minister edukacji premier ma wymagać większej stanowczości przy podejmowaniu decyzji. Dotyczy to m.in. edukacji zdrowotnej, która mimo wcześniejszych zapowiedzi nie stała się przedmiotem obowiązkowym i frekwencja na lekcjach z tego przedmiotu w wielu szkołach, zwłaszcza średnich, jest bardzo niska.

18 marca Nowacka poinformowała, że od września w szkołach podstawowych wprowadzony zostanie zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Przyspieszenie działań w tym zakresie ma być wynikiem rozmów między Nowacką a premierem.