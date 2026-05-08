Do tragicznych wydarzeń w podwarszawskim Raszynie doszło 7 maja. O godzinie 16.30 Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące zagrożenie życia w jednym z domów jednorodzinnych.

Reklama Reklama

Interwencja policji w Raszynie: Dwoje dzieci i zwłoki kobiety w domu jednorodzinnym

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, funkcjonariusze po przybyciu na wskazaną posesję zastali dwoje dzieci. Wewnątrz budynku odnaleziono ciało kobiety. Według informacji przekazanych przez policję, przed przyjazdem patrolu z miejsca zdarzenia oddalił się 67-letni partner ofiary. Według nieoficjalnych informacji, kobieta narodowości wietnamskiej mogła zginąć od strzałów z broni palnej, a tłem tragedii miał być konflikt na tle separacji lub rozwodu.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. W działania zaangażowano również elitarne jednostki, w tym Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP) z Warszawy oraz Oddziały Prewencji. Skala mobilizacji sugerowała, że poszukiwany mężczyzna mógł być uzbrojony i niebezpieczny dla otoczenia.

Finał policyjnej akcji: Znaleziono ciało 67-latka, dzieci pary objęte opieką

Poszukiwania sprawcy trwały blisko cztery godziny. Około godziny 20:00 policja poinformowała o odnalezieniu ciała 67-latka. Zwłoki mężczyzny ujawniono na terenie cmentarza w miejscowości Prażmów, oddalonej od miejsca pierwszej zbrodni o około 30 kilometrów.

Świadkami tego dramatu miały być dzieci pary. Policja potwierdza, że zostały one natychmiast objęte profesjonalną opieką. Obecnie prokuratura prowadzi czynności mające na celu dokładne odtworzenie przebiegu obu zdarzeń oraz weryfikację motywów działania sprawcy. Ze względu na śmierć głównego podejrzanego, postępowanie w sprawie zabójstwa kobiety prawdopodobnie zostanie w przyszłości umorzone, jednak śledczy muszą zabezpieczyć wszystkie dowody, w tym przeprowadzić sekcje zwłok i badania balistyczne.