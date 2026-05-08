Jak wynika z najnowszych prognoz, na znaczące ocieplenie i bezchmurne niebo przyjdzie nam jeszcze poczekać.

IMGW ostrzega przed burzami w piątek

W całej Polsce 8 maja będzie dosyć duże zachmurzenie, jednak chwilami można będzie liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami należy spodziewać się opadów deszczu, które na wschodzie mogą być okresami dosyć intensywne, lokalnie do 30 mm.

Na krańcach południowych prognozowane są także burze. W związku z tymi ostatnimi IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje w piątek w godz. 11.00-18.00: „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad”. Ostrzeżenie wydane zostało dla części województw małopolskiego i podkarpackiego, a dokładnie dla powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Na termometrach maksymalnie w ciągu dnia od 8 stopni Celsjusza na północy przez 15 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do 20 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr jedynie na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty.

W nocy z piątku na sobotę nadal, zwłaszcza na wschodzie, możliwe opady deszczu.

W tych regionach możliwe przymrozki

IMGW w prognozach zagrożeń meteo podaje, że w sobotę można spodziewać się przymrozków w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W sobotę pogoda zbliżona do tej piątkowej. Ponownie dosyć duże zachmurzenie, jednak możliwe rozpogodzenia. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni Celsjusza. Jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem chłodniej, tam od 8 do 13 stopni Celsjusza.

W nocy z soboty na niedzielę na krańcach północno-wschodnich należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Na Pomorzu lokalnie możliwe spadki temperatur do -1 stopnia Celsjusza.

W niedzielę nadejdzie krótkie ocieplenie

W niedzielę zachmurzenie będzie niewielkie, a IMGW nie prognozuje większych opadów deszczu. Spodziewać należy się delikatnego ocieplenia. Maksymalnie na termometrach od 12 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich przez 18 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu i południowym zachodzie.

11 maja będzie zdecydowanie bardziej pochmurnie i deszczowo. Najwięcej opadów prognozowanych jest na północy. Lokalnie możliwe także burze. Jak wynika z prognoz zagrożeń meteo IMGW, ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami mogą spodziewać się mieszkańcy województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W poniedziałek nadal jednak ciepło. Temperatury maksymalne od 12 stopni Celsjusza na północno-zachodnim przez 20-22 stopnie Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do nawet 24 stopni Celsjusza miejscami w centrum.

12 maja będzie nadal pochmurny i w wielu miejscach deszczowy. Do tego w całym kraju zrobi się zdecydowanie chłodniej. Na termometrach zobaczyć będzie można maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 14 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.