28 min. 48 sek.
W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z dziennikarką „Rzeczpospolitej” Joanną Ćwiek-Świdecką o tym, jak zmiany demograficzne wpływają na politykę, gospodarkę i relacje między pokoleniami.
– Ludzie zaczynają widzieć, że jest mało dzieci – mówi Joanna Ćwiek-Świdecka. I właśnie to okazuje się najbardziej przełomowe. Bo problem demograficzny przestał być abstrakcją z raportów GUS. Dziś widać go w najbliższym otoczeniu: w zamykanych szkołach, pustych rocznikach i osiedlach pełnych seniorów.
W rozmowie pojawia się też temat ochrony zdrowia, która już dziś nie radzi sobie z rosnącą liczbą starszych pacjentów. – Mamy gigantyczne kolejki do lekarzy, do specjalistów. Ochrona zdrowia jest niedofinansowana – podkreśla dziennikarka „Rzeczpospolitej”. Coraz więcej młodych ludzi zaczyna postrzegać starzenie społeczeństwa jako realne obciążenie ekonomiczne i społeczne.
Gościni podcastu zwraca uwagę, że napięcie między pokoleniami może w najbliższych latach coraz mocniej wpływać na politykę. – Młodzi mogą mieć pretensje, że w przychodniach nie mogą dostać się do lekarza – mówi Joanna Ćwiek-Świdecka.
W rozmowie pada też mocna diagnoza profesora Rafała Chwedoruka, według którego kolejne kampanie wyborcze mogą przebiegać według podziału młodzi kontra starsi. – Nie chcę powiedzieć, że dojdzie do buntu pokoleniowego, ale z pewnością będzie to powodowało frustrację i chęć dokonania innych wyborów politycznych niż ludzie starsi – cytuje profesora prowadząca.
Jednym z najważniejszych tematów odcinka są mieszkania i brak perspektyw dla młodych. – Dzieci się nie rodzą, bo ludzie nie zakładają rodzin, ponieważ nie mają szans na mieszkanie – mówi Joanna Ćwiek-Świdecka. Rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że coraz więcej młodych odkłada decyzję o rodzinie albo całkowicie z niej rezygnuje.
– Dzisiaj musisz całe życie pracować na to, żeby mieć gdzie mieszkać – zauważa Marzena Tabor-Olszewska. A jej rozmówczyni dodaje: – To już są olbrzymie ceny w dużych miastach, poza zasięgiem. Astronomiczne po prostu.
Dużo miejsca poświęcono również kwestii wieku emerytalnego. Joanna Ćwiek-Świdecka podkreśla, że obecny system będzie coraz trudniejszy do utrzymania. – Po prostu czeka nas na tej emeryturze bieda – mówi wprost. I dodaje, że wcześniejsza emerytura kobiet wcale nie jest przywilejem, bo oznacza niższe świadczenia i szybsze wypychanie z rynku pracy.
W podcaście wybrzmiewa też problem opieki nad starszymi rodzicami. – Nie można zrzucić odpowiedzialności państwa na barki kobiet i wypychać je z rynku pracy z tego powodu – podkreśla dziennikarka. To kobiety najczęściej przejmują obowiązki opiekuńcze wobec starzejących się partnerów i rodziców.
Rozmówczynie analizują także dramatyczną sytuację szkół w małych miejscowościach. – Nic z tym nie zrobimy. Dzieci się nie urodziły. Ich po prostu nie ma – mówi Joanna Ćwiek-Świdecka o likwidacji placówek i łączeniu klas. Samorządy coraz częściej nie są w stanie utrzymać szkół przy malejącej liczbie uczniów.
W odcinku pojawia się również temat zamykanych porodówek, zwłaszcza w słabiej zaludnionych regionach Polski. Rozmówczynie zastanawiają się, jak zapewnić kobietom bezpieczeństwo porodowe w kraju, gdzie liczba urodzeń systematycznie spada.
Jednocześnie starzenie społeczeństwa może stworzyć nowe możliwości dla gospodarki. – Dzisiejsi 60-latkowie mają swoje świadczenia. Mają odchowane dzieci. Mają pieniądze – mówi Joanna Ćwiek-Świdecka. Seniorzy coraz częściej są aktywnymi konsumentami, podróżują, korzystają z kultury i chcą żyć pełnią życia. To może stać się jednym z najważniejszych wyzwań i szans dla polskiej gospodarki w najbliższych dekadach.
