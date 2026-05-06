W obliczu rosnącej liczby cyberataków, napięć geopolitycznych i dynamicznego rozwoju technologii, cyberbezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych tematów debaty publicznej i gospodarczej. Tegoroczna edycja CYBERSEC EXPO & FORUM, która odbędzie się 15–16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, ma być nie tylko miejscem diagnozy zagrożeń, ale przede wszystkim przestrzenią do wypracowywania konkretnych kierunków działań. Program został zaprojektowany wokół najważniejszych wyzwań stojących dziś przed państwami, biznesem i społeczeństwami, aby łączyć perspektywę strategiczną z praktycznymi rozwiązaniami.

Wydarzenie zainauguruje debata poświęcona relacji między geopolityką cyberbezpieczeństwa a suwerennością technologiczną. W świecie, w którym globalne potęgi narzucają standardy technologiczne i modele regulacyjne, Europa staje przed pytaniem o własną podmiotowość w cyberprzestrzeni. Dyskusja obejmie zarówno konkurencyjność przemysłu, jak i zdolność do ochrony wartości demokratycznych.

Istotną częścią agendy będzie również cyberbezpieczeństwo państwa i administracji samorządowej. Wdrażanie dyrektywy NIS2, rosnące wymagania regulacyjne oraz skala zagrożeń dla usług publicznych i infrastruktury krytycznej wymuszają budowę systemu odporności cyfrowej. W centrum uwagi znajdą się modele współpracy między administracją centralną i lokalną, rozwój centrów operacji bezpieczeństwa oraz wdrażanie koncepcji Zero Trust w sektorze publicznym.

Zaplanowano też dyskusję o walce z cyberprzestępczością. W obliczu wykorzystania sztucznej inteligencji, deepfake’ów czy modeli „cybercrime as a service”, konieczne jest zdefiniowanie roli wyspecjalizowanych jednostek oraz współpraca instytucji krajowych i międzynarodowych.

Tegoroczna agenda CYBERSEC EXPO & FORUM pokazuje, że cyberbezpieczeństwo nie jest już wyłącznie domeną technologii, lecz jednym z fundamentów stabilności państw i konkurencyjności gospodarek.

