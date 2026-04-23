W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Europejski Kongres Gospodarczy: bezpieczeństwo i energia w centrum debat

W Katowicach rozpoczęła się 18. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – jednego z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej. Jak podkreślił Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, kongres to przestrzeń realnej debaty o przyszłości gospodarki i Europy. Podczas sesji inauguracyjnej dominował temat bezpieczeństwa – w tym energetycznego. Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, wskazywał na konieczność budowy odporności energetycznej Europy. Grzegorz Lot z Tauronu podkreślał rolę magazynów energii i infrastruktury sieciowej, a Michał Bolesławski z ING Banku Śląskiego zwrócił uwagę na potrzebę relokacji przemysłu bliżej rynków zbytu.

Plan Brukseli na kryzys paliwowy

Komisja Europejska zaprezentowała propozycje działań mających ograniczyć skutki kryzysu paliwowego w Europie. Kluczowym elementem ma być lepsza współpraca państw członkowskich i wykorzystanie ich potencjału rafineryjnego. Według Brukseli pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych mogłoby pokryć nawet 70 proc. zapotrzebowania na paliwo lotnicze. Plan zakłada także większą elastyczność w udzielaniu pomocy publicznej dla sektorów najbardziej dotkniętych wysokimi cenami energii. Sytuację komplikuje decyzja Kazachstanu o wstrzymaniu tranzytu ropy do niemieckiej rafinerii Schwedt, co może dodatkowo pogłębić kryzys energetyczny w Europie.

Pomoc dla Ukrainy odblokowana i napięcia geopolityczne

Po wznowieniu przesyłu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń możliwe stało się odblokowanie około 90 mld euro pomocy dla Ukrainy. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej Kijowa i dalszego procesu integracji z Unią Europejską. Jednocześnie sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Iran przejął statki w Zatoce Perskiej, a konflikt wokół transportu surowców zwiększa ryzyko dalszych zakłóceń na globalnych rynkach energii.

Dane z Polski: deficyt rośnie, inwestycje mają przyspieszyć

Z danych GUS wynika, że deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB, a dług publiczny wzrósł do 59,7 proc. PKB. Równocześnie pojawiają się niepokojące prognozy demograficzne – do 2050 r. liczba ludności Polski może spaść do 33,7 mln. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało program wsparcia inwestycji do 2035 r., który ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki poprzez rozwój cyfryzacji, zielonych technologii i przemysłu obronnego.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.