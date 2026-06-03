W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Koszty pracy coraz większym problemem dla przedsiębiorców

Mimo że polska gospodarka rozwija się szybciej niż wiele krajów Unii Europejskiej, przedsiębiorcy wciąż wskazują na liczne bariery hamujące rozwój biznesu. Z najnowszego badania Grant Thornton obejmującego 34 największe gospodarki świata wynika, że Polska znalazła się w gronie państw, w których prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie wymagające. Największym problemem pozostają koszty pracy, które wskazało ponad 66 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Na kolejnych miejscach znalazły się niepewność gospodarcza i regulacyjna oraz wysokie ceny energii. Eksperci zwracają uwagę, że koszty zatrudnienia w Polsce rosną znacznie szybciej niż średnio w Unii Europejskiej, a wzrost produktywności nie nadąża za dynamiką wynagrodzeń.

Plan gospodarczy Merza pod ostrzałem ekonomistów

Coraz więcej krytyki spada na niemiecki fundusz infrastrukturalny o wartości 500 mld euro, który miał pobudzić wzrost gospodarczy i pomóc Niemcom wyjść ze stagnacji. Z raportu niemieckiego Ministerstwa Finansów wynika, że realizacja programu przebiega znacznie wolniej od oczekiwań. Powodem są przede wszystkim skomplikowane procedury administracyjne oraz brak odpowiedniego przygotowania instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Dodatkowo ekonomiści podkreślają, że znacząca część wydatkowanych środków została przeznaczona na projekty rozpoczęte jeszcze przed utworzeniem funduszu. To rodzi pytania o skuteczność sztandarowego programu gospodarczego kanclerza Friedricha Merza.

Czytaj więcej Polityka AfD ucieka CDU/CSU. Dni kanclerza Friedricha Merza mogą być policzone Szef niemieckiego rządu traci w sondażach. Jego obóz polityczny przegrywa w nich ze skrajnie prawicową AfD. To stawia pod znakiem zapytania nie tyl...

Trump częściowo wycofuje się z polityki celnej

Prezydent USA Donald Trump podpisał dokument obniżający cła na wybrane produkty ze stali, aluminium i miedzi, a także na część maszyn rolniczych oraz sprzętu przemysłowego. Według administracji amerykańskiej decyzja ma pobudzić inwestycje przedsiębiorstw i wesprzeć odbudowę potencjału przemysłowego Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie ruch ten pokazuje, że agresywna polityka celna może negatywnie wpływać również na amerykańską gospodarkę poprzez wzrost kosztów działalności firm. Decyzja jest sygnałem, że nawet zwolennicy wysokich taryf handlowych dostrzegają ich konsekwencje dla biznesu i inwestycji.

Milionowe wynagrodzenia w spółkach deweloperskich

Branża nieruchomości pozostaje jednym z najlepiej wynagradzających sektorów gospodarki. W 2025 r. blisko 50 prezesów i członków zarządów spółek deweloperskich otrzymało wynagrodzenia przekraczające milion zł Najwyższe wynagrodzenie trafiło do Boaza Haimiza, prezesa Ronson Development, który zarobił ponad 6,5 mln zł. W czołówce znaleźli się także Nicklas Lindberg z Echo Investment oraz Małgorzata Czaplicka związana z GTC. Najwięcej na wynagrodzenia zarządów wydał Dom Development, przeznaczając na ten cel ponad 17 mln zł. Mimo wysokiej kwoty stanowiło to jedynie niewielki proc. przychodów spółki.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.