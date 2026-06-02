Jak podał Biały Dom w oświadczeniu, decyzja została podjęta w celu „przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego oraz pobudzenia inwestycji w sektorach: rolnym, budowniczym, mieszkaniowym i przemysłowym”.

Stawkę na poziomie 10 proc. ustalono dla zagranicznych firm, których produkty zawierają co najmniej 85 proc. amerykańskiej stali lub aluminium.

Zmiany wchodzą w życie 8 czerwca i będą obowiązywać do 31 grudnia 2027 r.

Rolnicy w USA boją się podwyżek cen przez konflikt na Bliskim Wschodzie

Jak podał dziennik „Straits Times”, wcześniej amerykańscy rolnicy wyrażali obawy w związku z rosnącymi cenami m.in. oleju napędowego i nawozami, spowodowanymi wojną na Bliskim Wschodzie.

Po rozpoczęciu 28 lutego amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu i faktycznym zamknięciu cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie – szlaku, którym przed wybuchem konfliktu transportowano znaczną część ropy i gazu, a także nawozy oraz produkty petrochemiczne – nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw, co wpłynęło na światową gospodarkę.

Mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu, co jakiś czas dochodzi do wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów. Prowadzone od tygodni negocjacje, dotyczące porozumienia pokojowego utknęły w miejscu.

W listopadzie br. odbędą się wybory połówkowe do Kongresu, podczas których Partia Republikańska będzie walczyć o utrzymanie większości w Izbie Reprezentantów i prawdopodobnie również w Senacie.