10 min. 3 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Przed Sejmem protestują dziś nauczyciele akademiccy, naukowcy i doktoranci z całej Polski. Środowisko akademickie domaga się zwiększenia wydatków na naukę do poziomu 3 proc. PKB wobec nieco ponad 1 proc. obecnie. Zdaniem protestujących bez większych inwestycji Polska nie będzie w stanie skutecznie konkurować w globalnym wyścigu technologicznym. W działania na rzecz rozwoju polskiej nauki coraz mocniej angażuje się także biznes. Think tank The Company, któremu przewodzi Rafał Brzoska, chce usprawnić współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami oraz zwiększyć efektywność wykorzystania środków przeznaczanych na badania i innowacje.
Po poniedziałkowym optymizmie związanym z możliwym porozumieniem USA i Iranu, wtorek przyniósł pogorszenie nastrojów. Teheran oskarżył Waszyngton o naruszenie zawieszenia broni po amerykańskich atakach na cele w Iranie. Mimo napięć negocjacje trwają, a sekretarz stanu Marco Rubio przekonuje, że porozumienie może zostać podpisane w ciągu kilku dni. Rynki obserwują również sytuację w Cieśninie Ormuz, przez którą stopniowo wzrasta liczba przepływających statków, choć tranzyt nadal odbywa się pod kontrolą Iranu.
Chińskie agencje rządowe zaczęły nakładać ograniczenia dotyczące podróży ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją. Według Bloomberga restrykcje obejmują już nie tylko pracowników państwowych firm, ale także specjalistów zatrudnionych w prywatnych gigantach technologicznych takich jak DeepSeek czy Alibaba. To kolejny sygnał świadczący o tym, że Pekin chce zwiększyć kontrolę nad strategicznymi sektorami technologicznymi. Jednocześnie trwa wyścig technologiczny pomiędzy Chinami i USA w obszarze AI oraz półprzewodników.
Polska branża meblarska mierzy się z narastającym kryzysem. Spadek zamówień, rosnące koszty oraz silna konkurencja z Azji powodują wzrost liczby upadłości i redukcji zatrudnienia. Według Coface w 2025 r. liczba upadłości producentów mebli wzrośnie do 82 wobec 37 w 2022 r.. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje w sektorze wyrobów z drewna. Branża alarmuje również o problemach z dostępnością surowca oraz rosnących cenach drewna, którego podaż ograniczana jest przez Lasy Państwowe.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
