W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Protest naukowców i apel o większe finansowanie badań

Przed Sejmem protestują dziś nauczyciele akademiccy, naukowcy i doktoranci z całej Polski. Środowisko akademickie domaga się zwiększenia wydatków na naukę do poziomu 3 proc. PKB wobec nieco ponad 1 proc. obecnie. Zdaniem protestujących bez większych inwestycji Polska nie będzie w stanie skutecznie konkurować w globalnym wyścigu technologicznym. W działania na rzecz rozwoju polskiej nauki coraz mocniej angażuje się także biznes. Think tank The Company, któremu przewodzi Rafał Brzoska, chce usprawnić współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami oraz zwiększyć efektywność wykorzystania środków przeznaczanych na badania i innowacje.

Konflikt USA–Iran nadal bez przełomu

Po poniedziałkowym optymizmie związanym z możliwym porozumieniem USA i Iranu, wtorek przyniósł pogorszenie nastrojów. Teheran oskarżył Waszyngton o naruszenie zawieszenia broni po amerykańskich atakach na cele w Iranie. Mimo napięć negocjacje trwają, a sekretarz stanu Marco Rubio przekonuje, że porozumienie może zostać podpisane w ciągu kilku dni. Rynki obserwują również sytuację w Cieśninie Ormuz, przez którą stopniowo wzrasta liczba przepływających statków, choć tranzyt nadal odbywa się pod kontrolą Iranu.

Chiny ograniczają specjalistów AI i zaostrzają kontrolę technologiczną

Chińskie agencje rządowe zaczęły nakładać ograniczenia dotyczące podróży ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją. Według Bloomberga restrykcje obejmują już nie tylko pracowników państwowych firm, ale także specjalistów zatrudnionych w prywatnych gigantach technologicznych takich jak DeepSeek czy Alibaba. To kolejny sygnał świadczący o tym, że Pekin chce zwiększyć kontrolę nad strategicznymi sektorami technologicznymi. Jednocześnie trwa wyścig technologiczny pomiędzy Chinami i USA w obszarze AI oraz półprzewodników.

Załamanie w branży meblarskiej i drzewnej

Polska branża meblarska mierzy się z narastającym kryzysem. Spadek zamówień, rosnące koszty oraz silna konkurencja z Azji powodują wzrost liczby upadłości i redukcji zatrudnienia. Według Coface w 2025 r. liczba upadłości producentów mebli wzrośnie do 82 wobec 37 w 2022 r.. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje w sektorze wyrobów z drewna. Branża alarmuje również o problemach z dostępnością surowca oraz rosnących cenach drewna, którego podaż ograniczana jest przez Lasy Państwowe.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.