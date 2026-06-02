Axios podaje, że Trump zaatakował premiera Izraela Beniamina Netanjahu za eskalację działań Izraela w Libanie.

Reklama Reklama

Wcześniej w poniedziałek Iran zagroził zerwaniem negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie działań Izraela w Libanie. Podczas rozmowy Trump nazwał Netanjahu „szalonym” i oskarżył go o niewdzięczność – podały dwa źródła Axios.

Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że Trump powiedział Netanjahu, iż realizacja jego gróźb zbombardowania stolicy Libanu doprowadzi do dalszej izolacji Izraela na świecie.

Dwa ze źródeł podały, że Trump przekonywał, iż pomógł uchronić Netanjahu przed więzieniem. Było to nawiązanie do wsparcia podczas procesu korupcyjnego Netanjahu. – Jesteś piep... szaleńcem. Siedziałbyś w więzieniu, gdyby nie ja. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię teraz nienawidzą. Wszyscy nienawidzą Izraela z tego powodu – miał wykrzykiwać do izraelskiego premiera wzburzony Trump.

Drugie źródło poinformowane o rozmowie podało, że Trump był „wkurzony” i w pewnym momencie krzyknął do Netanjahu: „Co ty, k..., robisz?”. Amerykański urzędnik powiedział, że Trump wie, iż Hezbollah ostrzeliwuje Izrael i że Tel Awiw musi się bronić, ale „miał wrażenie, że w ostatnich dniach Netanjahu eskaluje działania w sposób nieproporcjonalny”.

Inny rozmówca Axios powiedział, że Trump był zaniepokojony faktem, iż Izrael zabił tak wielu cywilów w Libanie, i wyraził sprzeciw wobec wyburzania przez Izraelczyków budynków w ramach działań, które mają prowadzić do eliminowania dowódców Hezbollahu.

Źródła portalu w Izraelu twierdzą, że w wyniku tej rozmowy Izrael nie planuje już ataków na cele Hezbollahu w Bejrucie.

„Najostrzejsza” rozmowa z Beniaminem Netanjahu w drugiej kadencji Donalda Trumpa

Trump i Netanjahu odbyli w przeszłości kilka napiętych rozmów, ale nadal ściśle koordynowali działania w kwestiach Iranu i innych. Jeden z urzędników powiedział, że ta rozmowa, która odbyła się 1 czerwca, była jedną z najostrzejszych rozmów przywódców od czasu powrotu Trumpa do władzy. Zdaniem rozmówców, gniew Trumpa wynikał z faktu, że decyzja Netanjahu o eskalacji konfliktu w Libanie mogła doprowadzić do załamania się negocjacji Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trump prosi Netanjahu o ograniczenie ataków na Liban Premier Izraela Beniamin Netanjahu powiedział w czwartek, że wydał polecenie rozpoczęcia rozmów pokojowych z Libanem, które obejmowałyby również ro...

Po rozmowie Trump zamieścił na portalu Truth Social wpis, w którym poinformował, że rozmowy na temat Iranu „trwają nadal i toczą się w szybkim tempie”.

Z kolei Netanjahu po rozmowie wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że przekazał Trumpowi, iż Izrael zaatakuje cele w Bejrucie, jeśli Hezbollah nie zaprzestanie ataków na Izrael, a w międzyczasie Izrael będzie kontynuował swoje działania w południowym Libanie. „Nasze stanowisko pozostaje niezmienne” – napisał Netanjahu.

Drugi amerykański urzędnik stwierdził, że w rzeczywistości Trump „zmiażdżył” Netanjahu podczas rozmowy. „Bibi powiedział: »Dobra, dobra, tylko upewnij się, że wszystko jest załatwione«” – opowiedział rozmówca portalu Axios.