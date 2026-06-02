– Gdyby Wołodymyr Zełenski miał pełną świadomość, to pewnie nie podjąłby takiej decyzji. Prezydent Zełenski funkcjonuje w systemie politycznym i w ukraińskiej świadomości, gdzie UPA jest inaczej postrzegana niż w Polsce – mówił Skórka. – Może nie wie, że to, co dla Polaków jest oczywiste, dla Ukraińców nie jest oczywiste – dodał.

Pytany o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego – co zaproponował prezydent Karol Nawrocki – Mirosław Skórka odparł, że taka decyzja spotkałaby się z niezrozumieniem Ukraińców w Polsce. – Oznaczałoby to, że (Karol Nawrocki) przyjmie zupełnie niewspółmierne środki w stosunku do tego, co zostało zrobione przez Zełenskiego – stwierdził. Prezes Związku Ukraińców w Polsce powołał się przy tym na oświadczenie MSZ Ukrainy, które twierdzi, że intencje tego działania nie były antypolskie.

Wołodymyr Zełenski „chciał odpowiedzieć na prośby żołnierzy armii ukraińskiej”?

– Wydaje mi się, że prezydent Zełenski (...) nie dostrzegł faktu, że ta decyzja będzie przyjęta w Polsce tak źle – mówił. Również w jego ocenie celem Zełenskiego nie była zmiana relacji z Polską. – Wydaje mi się, że chodzi o to, że w sytuacji wojny w Ukrainie chciał odpowiedzieć na prośbę żołnierzy armii ukraińskiej. Żołnierze mają prawo tego nie rozumieć. Dla walczących w tej chwili Ukraińców kluczową sprawą jest walka z Rosją. Żołnierze UPA walczyli nie tylko na Wołyniu. Ci ludzie, którzy dokonywali aktów sabotażu, wysadzali sowieckie mosty, wysadzali sowieckich generałów, są dla ukraińskich służb specjalnych wzorem. To są bohaterowie, których oni chcą naśladować – przekonywał Skórka.

Jego zdaniem to rezultat tego, że „my o wspólnej historii nie rozmawialiśmy przez ostatnie dwadzieścia parę lat i nie nauczyliśmy się tej wrażliwości”. Zwrócił uwagę na to, że w ubiegłym roku w Polsce 11 lipca zostało ogłoszone Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. – Na Ukrainie ta decyzja została przyjęta ze zdumieniem. Bardzo często byłem pytany, jak to się stało, że Polacy doszli do wniosku, że akurat tylko ta grupa ofiar II wojny światowej została uhonorowana świętem państwowym – mówił.

Akcja „Wisła” i Rzeź Wołyńska – „rzeczy, które musimy przepracować wspólnie”

Pytany o to, czy nie brakuje edukacji na temat Rzezi Wołyńskiej, Skórka odparł, że na Ukrainie rozpoczął się ważny proces ekshumacji na Wołyniu. – To trochę uświadomiło Ukraińcom, że mieliśmy tam do czynienia z czymś, co budzi w Polsce inne emocje niż na Ukrainie. Dyskusja wokół tego zjawiska pokazała, że na Ukrainie jest zgoda, także zgoda społeczna, na te ekshumacje. Proszę zwrócić uwagę, że podczas pochówku ofiar, które się już odbyły, zawsze byli przedstawiciele ukraińskich władz – zauważył szef Związku Ukraińców w Polsce.

– Nie podlega dyskusji fakt, że Rzeź Wołyńska jest zbrodnią, natomiast bardzo ważne jest to, by odpowiednimi sposobami sobie to wyjaśniać. Tak samo, jak dla Ukraińców w Polsce problemem jest akcja „Wisła”. – To są problemy, które do świadomości polskiej nie chcą dotrzeć. To są rzeczy, które musimy przepracować wspólnie.

Pytany o skutki ewentualnej decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, szef Związku Ukraińców w Polsce odrzekł, że skutkiem będzie to, że prezydent Ukrainy już nigdy nie przyjedzie do Polski. – To będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa, relacje zostaną ucięte w sytuacji, w której Ukraina jest ważnym elementem bezpieczeństwa Polski, a obu stronom zależy na rozwoju współpracy gospodarczej. – Między innymi dlatego, że Polska bardzo dużo korzysta z tej współpracy – zaznaczył.