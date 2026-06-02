O godzinie 1.20 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że „w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo”.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Polskie i francuskie myśliwce poderwane

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – czytamy w komunikacie. Informacja o zakończeniu operowania myśliwców (oprócz myśliwców polskich w powietrzu były też francuskie maszyny) pojawiła się o 3.35.

Na rosyjskim kanale SHOT w serwisie Telegram czytamy, że Rosjanie użyli do ataku dronów-kamikadze Gerań, pocisków Iskander oraz pocisków hipersonicznych Cyrkon. Ukraińskie Siły Powietrzne informowały też o wystrzeleniu pocisków manewrujących Kalibr.

Duże zniszczenia w Kijowie po nocnym ataku Rosji

Tymczasem z Ukrainy płyną informacje o tym, że celem ataku Rosjan był m.in. Kijów, który w ostatnich tygodniach jest regularnie atakowany z powietrza przez Rosjan. Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej poinformował, że w ataku rannych zostało co najmniej 65 osób, w tym troje dzieci (jedno z nich ma trzy lata). Wiadomo też o czterech ofiarach śmiertelnych. 38 rannych zostało hospitalizowanych.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie hołosijiwskim ukraińskiej stolicy w płomieniach stanęły pawilony handlowe, a także parking. Pożar objął też budynki niemieszkalne w rejonie podilskim, na który spadły szczątki strąconej rakiety. W tym samym rejonie uszkodzony został ośmiopiętrowy budynek. Zapaliły się też niemieszkalne budynki w rejonie darnyckim.

Z informacji przekazywanych przez Kliczkę wynika, że w rejonie hołosijiwskim częściowo zniszczona została placówka ochrony zdrowia. Z kolei w rejonie sołomiańskim ogień pojawił się na siódmym i ósmym piętrze 23-piętrowego budynku, uszkodzony został również 14-piętrowy budynek mieszkalny. Pożar wybuchł też w wieżowcu w rejonie swiatoszyńskim. W rejonie obołońskim szczątki strąconego drona bądź rakiety spadły na terenie przedszkola.

W rejonie darnyckim pożar wybuchł na stacji benzynowej.

W związku z atakiem doszło do przerw w dostawach prądu w rejonach obołońskim, podilskim i swiatoszyńskim.

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje też o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i infrastruktury cywilnej w całym obwodzie kijowskim. W rejonie buczańskim doszło do pożaru budynku mieszkalnego, który objął 100 m2. Pożar objął też 500 m2 przestrzeni magazynowej w miejscowości Sofijiwśka Borszczahiwka.

Celem rosyjskiego ataku były też m.in. Dniepr i Charków. W Dnieprze częściowo zawalił się piętrowy budynek mieszkalny, w którym wybuchł pożar – poinformował gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganża. Początkowo informowano, że w wyniku ataku, z powodu odniesionych obrażeń, zmarła 73-letnia mieszkanka miasta, a dwie inne osoby – 49-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna – zostały ranne. Nad ranem Ganża poinformował jednak, że w ataku zginęło sześć osób, a 33 zostały ranne. Rosjanie atakowali w nocy nie tylko Dniepr, ale też pięć rejonów (odpowiednik polskich powiatów – red.) na terenie obwodu dniepropietrowskiego.

Z kolei gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w nocy w kierunku tego obwodu wystrzelono sześć rakiet.

W Charkowie rannych zostało siedem osób, w tym dziecko (11-letnia dziewczynka) – wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu charkowskiego, Ołeha Synehubowa. Wszyscy ranni to mieszkańcy rejonu słobodskiego.

Rankiem Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że Rosja użyła do ataku 729 środków napadu powietrznego – 73 rakiet i 656 dronów. W stronę Ukrainy wystrzelono osiem pocisków hipersonicznych 3M22 Cyrkon, 33 pociski balistyczne Iskander-M, 27 pocisków manewrujących Ch-101, 5 pocisków manewrujących Kalibr i 656 dronów.

Ukraińcy strącili 602 drony, 26 pocisków Ch-101, 3 pociski Kalibr i 11 pocisków Iskander.