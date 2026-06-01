Trump napisał, że „nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu”, a jednostki, które miały już znajdować się w drodze, zostały zawrócone.

Dodał również, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył rozmowy z Hezbollahem. Jak stwierdził, organizacja miała zgodzić się na całkowite wstrzymanie ostrzału.

„Izrael nie będzie ich atakował, a oni nie będą atakować Izraela” – napisał Trump, sugerując osiągnięcie porozumienia dotyczącego natychmiastowego ograniczenia działań zbrojnych.

Wpis pojawił się kilka godzin po doniesieniach o nowej fazie izraelskiej operacji w Libanie. Premier Beniamin Netanjahu wydał armii polecenie przeprowadzenia uderzeń na południowe przedmieścia Bejrutu, w tym na dzielnicę Dahieh, uznawaną za jeden z głównych bastionów Hezbollahu. Według części mediów działania te były konsultowane ze Stanami Zjednoczonymi.

Ataki wywołały falę międzynarodowych reakcji i doprowadziły do kolejnego zaostrzenia napięć w regionie. W ostatnich dniach izraelskie lotnictwo prowadziło intensywne operacje w południowym Libanie, argumentując je odpowiedzią na ostrzał prowadzony przez Hezbollah. Organizacja wspierana przez Iran również kontynuowała ataki rakietowe na północne obszary Izraela.

Pogarsza się sytuacja na linii Waszyngton–Teheran

W weekend amerykańskie siły przeprowadziły uderzenia na cele związane z irańskim wojskiem. W odpowiedzi Iran zaatakował amerykańską bazę wojskową w regionie Zatoki Perskiej.

W poniedziałek irańskie media poinformowały również o zawieszeniu pośrednich rozmów między Teheranem a Waszyngtonem. Władze Iranu uznały, że izraelskie działania w Libanie stanowią naruszenie warunków szerszego porozumienia o deeskalacji konfliktu. Teheran domaga się zakończenia operacji wojskowych zarówno w Libanie, jak i w Strefie Gazy.