Francuska marynarka wojenna, wspólnie z Wielką Brytanią, przechwyciła rosyjski tankowiec Tagor. Jednostka znajdowała się na liście podmiotów objętych międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi. Do zdarzenia doszło niespełna 400 mil morskich (ok. 750 km) na zachód od wybrzeży Francji. Tankowiec rozpoczął swój rejs w Murmańsku, porcie zlokalizowanym w północno-zachodniej części Rosji.

Desant ze śmigłowca na rosyjski tankowiec. Emmanuel Macron opublikował nagranie

Informację o wejściu na pokład rosyjskiego statku potwierdził Emmanuel Macron. Na opublikowanym przez prezydenta Francji nagraniu widzimy moment desantu żołnierzy ze śmigłowca na pokład zatrzymanej jednostki.

„To niedopuszczalne, aby statki omijały międzynarodowe sankcje, łamały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi od ponad czterech lat przeciwko Ukrainie” – skomentował we wpisie prezydent Francji.

Macron wskazał również na dodatkowy aspekt sprawy, jakim jest zagrożenie ekologiczne. Tankowce z tzw. floty cieni nie respektują przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, stanowiąc realne niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Jak Rosja omija sankcje nałożone na jej ropę?

Zatrzymany tankowiec Tagor jest obecnie eskortowany przez francuskie okręty wojenne. Następnie zostanie poddany procedurom weryfikacyjnym. Służby podejrzewają bowiem, że załoga posługiwała się fałszywą banderą, co stanowi rażące naruszenie międzynarodowego prawa morskiego.

Działania Francji i Wielkiej Brytanii to element szerszej strategii państw wspierających Ukrainę. Eksport surowców energetycznych pozostaje filarem budżetu Federacji Rosyjskiej. Agencja Associated Press zwraca uwagę, że to właśnie zyski ze sprzedaży ropy naftowej pozwalają Władimirowi Putinowi na ciągłe dotowanie armii i prowadzenie wojny. Wpływy te stabilizują wewnętrzną gospodarkę Rosji, chroniąc ją przed gwałtownym wzrostem inflacji oraz załamaniem kursu krajowej waluty.

Aby utrzymać ten stan, Kreml stworzył wspomnianą „flotę cieni”. Składa się ona z setek statków, których jedynym zadaniem jest nielegalny transport paliw z pominięciem zachodnich blokad. Władze Francji i Wielkiej Brytanii zapowiadają jednak radykalne uszczelnienie tego systemu.

Z ustaleń AP wynika, że francuskie służby regularnie patrolują szlaki morskie. W marcu na Morzu Śródziemnym zatrzymano jednostkę Deyna. Z kolei w styczniu zatrzymano tankowiec Grinch, który mógł powrócić do żeglugi dopiero po uregulowaniu wielomilionowej kary finansowej na rzecz europejskich organów.