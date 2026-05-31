Celem ataków były m.in. rafineria w Saratowie – poinformował gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin w komunikatorze Telegram.

Jak wynika z materiałów wideo opublikowanych w Telegramie, na terenie obiektu doszło do kilku pożarów po uderzeniach ukraińskich dronów. Potwierdzają to także dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.

Płonie przepompownia w Łazariewie

Zaatakowane zostały także inne rosyjskie obwody w zachodniej i południowej części Rosji, w tym obwód kirowski (na północny wschód od Moskwy), gdzie trafiona została przepompownia ropy naftowej Łazariewo, istotna dla transportu ropy z zachodniej Syberii do terminali naftowych nad Morzem Bałtyckim. Siły ukraińskie atakowały też cele w obwodach woroneskim, biełgorodzkim i rostowskim.

„Doszło do wybuchu pożaru. Nie ma ofiar ani rannych. Na miejscu pracują służby ratunkowe, sytuacja jest pod kontrolą” – napisał w serwisie Telegram Aleksandr Sokołow, gubernator obwodu kirowskiego. Przypomniał, że w regionie obowiązuje zakaz publikowania zdjęć, filmów i jakichkolwiek informacji na temat ataków dronów.

Pojawiły się również doniesienia o uszkodzeniu składu ropy naftowej w miejscowości Matwiejew Kurhan w obwodzie rostowskim.

Rafineria w Saratowie jest własnością rosyjskiego koncernu Rosnieft i jednym z największych tego typu zakładów w regionie Powołża. Pełni istotną rolę w zaopatrzeniu rosyjskiej armii w paliwa i inne produkty ropopochodne.