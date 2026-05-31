Dym widoczny nad magazynem paliwa w obwodzie rostowskim w Rosji
Celem ataków były m.in. rafineria w Saratowie – poinformował gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin w komunikatorze Telegram.
Jak wynika z materiałów wideo opublikowanych w Telegramie, na terenie obiektu doszło do kilku pożarów po uderzeniach ukraińskich dronów. Potwierdzają to także dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.
Zaatakowane zostały także inne rosyjskie obwody w zachodniej i południowej części Rosji, w tym obwód kirowski (na północny wschód od Moskwy), gdzie trafiona została przepompownia ropy naftowej Łazariewo, istotna dla transportu ropy z zachodniej Syberii do terminali naftowych nad Morzem Bałtyckim. Siły ukraińskie atakowały też cele w obwodach woroneskim, biełgorodzkim i rostowskim.
„Doszło do wybuchu pożaru. Nie ma ofiar ani rannych. Na miejscu pracują służby ratunkowe, sytuacja jest pod kontrolą” – napisał w serwisie Telegram Aleksandr Sokołow, gubernator obwodu kirowskiego. Przypomniał, że w regionie obowiązuje zakaz publikowania zdjęć, filmów i jakichkolwiek informacji na temat ataków dronów.
Pojawiły się również doniesienia o uszkodzeniu składu ropy naftowej w miejscowości Matwiejew Kurhan w obwodzie rostowskim.
Rafineria w Saratowie jest własnością rosyjskiego koncernu Rosnieft i jednym z największych tego typu zakładów w regionie Powołża. Pełni istotną rolę w zaopatrzeniu rosyjskiej armii w paliwa i inne produkty ropopochodne.
