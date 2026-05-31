Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które wydarzyły się w nocy z 30 na 31 maja:

Reklama Reklama

Zamieszki w Paryżu po zwycięstwie Paris Saint-Germain nad Arsenalem Londyn

Francuska policja zatrzymała 416 osób w związku z zamieszkami, do których doszło w Paryżu po zwycięstwie Paris Saint-Germain nad Arsenalem Londyn w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Rannych zostało siedmiu funkcjonariuszy. Stan jednego z nich określany jest jako poważny. Niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach dochodziło do starć z policją. AFP poinformowała także o kilku nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Funkcjonariusze wielokrotnie używali gazu łzawiącego.

Do wybuchów niepokojów doszło też w kilku innych francuskich miastach; AFP przekazała, że w Grenoble rozległy się wystrzały z moździerzy, a co najmniej dwa sklepy z odzieżą sportową miały rozbite witryny. Agencja dodała, że przed trzecim sklepem czuwała policja, by zapobiec próbom grabieży.

Liderka prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen skomentowała, że „tylko we Francji każdy czuje się zmuszony zamknąć się w domu w wieczór zwycięstwa”.

Kula ognia i wstrząsy odczuwalne w budynkach w Nowej Anglii

Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który wstrząsnął budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA. Nikt nie ucierpiał; nie odnotowano też większych strat. Doniesienia mieszkańców o jasnej kuli ognia, która „wyglądała jak spadająca gwiazda na niebie”, huku i drżeniu budynków postawiły na nogi policję i służby, które próbowały ustalić źródło wstrząsów.

Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe poinformowało, że meteoryt o średnicy ok. metra wszedł w atmosferę na północ od Bostonu i wywołał grom dźwiękowy.

Strażacy dogaszali pożar lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu

Strażacy dogaszali zarzewia ognia i „przelewali” pogorzelisko po potężnym pożarze lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Pożar wybuchł w czwartek i objął około 300 hektarów lasu; z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób.

W szczytowym momencie sobotnich działań w akcji brało udział pięć dromaderów, trzy śmigłowce z Lasów Państwowych oraz dwa policyjne śmigłowce Si-70 Black Hawk.