Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 28 na 29 maja:

Eksplozja rakiety New Glenn Jeffa Bezosa w czasie testów

Podczas testu silników doszło do eksplozji rakiety New Glenn na stanowisku startowym w Baza Sił Kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie. Eksplozja opóźni przygotowania Blue Origin do najnowszej misji kosmicznej w ramach której na orbitę miało zostać wyniesionych 48 satelitów Amazon Leo.

Po eksplozji Blue Origin poinformowała, że w trakcie testów doszło do „anomalii”, ale zapewniła, że wszyscy pracownicy firmy są bezpieczni.

Sam Jeff Bezos, właściciel Blue Origin napisał w serwisie X, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach wypadku, ale – jak dodał - zostaną one ustalone. „Bardzo ciężki dzień, ale odbudujemy to, co musi być odbudowane i wrócimy do latania. To jest tego warte” - zapewnił właściciel Amazona.

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać nagłą eksplozję, po której rakieta New Glenn zostaje ogarnięta przez płomienie.

Ukraińcy znów zaatakowali rafinerię w Wołgogradzie

W nocy doszło do ukraińskiego ataku powietrznego z użyciem dronów na Wołgograd. Mieszkańcy miasta informowali o serii eksplozji, które się w nim rozległy. Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow podał, że jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny w dzielnicy krasnooktiabrskiej. Zaznaczył jednak, że w ataku tym nikt nie ucierpiał, chociaż doszło do uszkodzenia budynku.

Blok, w który uderzył dron, znajduje się ok. 2 km od Centrum Naukowo-Produkcyjnego „Titan-Barrikady”, w którym produkowane są mobilne wyrzutnie dla rakiet balistycznych, m.in. systemów Topol-M i Jars oraz wyrzutnie dla systemu Iskander-M.

Po ataku – jak informuje kanał ASTRA – w płomieniach stanęła rafineria Łukoilu w Wołgogradzie. Obiekt ten został zaatakowany przez Ukraińców co najmniej po raz 10.

Rafineria w Wołgogradzie należy do największych rafinerii w Rosji. Rocznie przerabia ok. 14–14,8 mln ton ropy rocznie, co odpowiada mniej więcej 280–300 tys. baryłek ropy dziennie. Rafineria produkuje benzyny silnikowe, olej napędowy i paliwo lotnicze.

W nocy doszło też do zmasowanego ataku ukraińskich dronów na obwód jarosławski. W związku z atakiem wstrzymany został ruch na drodze wyjazdowej z Jarosławia, stolicy obwodu, w kierunku Moskwy.

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii

W nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjski dron, który uderzył w blok mieszkalny w mieście Galați, wywołując pożar. Dron miał rozbić się na dachu budynku, a pożar wywołany uderzeniem objął jedno z mieszkań na 10 piętrze. Lekko ranne zostały dwie osoby.

Do incydentu doszło w czasie ataku rosyjskich dronów na obwód odeski. Rumuńskie radary miały wykryć liczne drony przy granicy Rumunii z Ukrainą. W związku z zagrożeniem poderwano ok. 1.19 dwa myśliwce F-16 i ogłoszono alarm powietrzny w powiatach Brăila, Tulcea i Galați. Piloci myśliwców F-16 mieli mieć zgodę na strącanie obiektów powietrznych.

Ministerstwo Obrony Rumunii podało, że od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (z tym ostatnim państwem Rumunia graniczy) doszło do 47 przypadków, gdy na terytorium Rumunii znaleziono szczątki rosyjskich dronów. 12 takich przypadków miało miejsce w tym roku.

Nie wiadomo, czy Donald Trump podpisze porozumienie USA z Iranem

Wciąż nie jest jasne, czy Donald Trump podpisze wstępne porozumienie USA z Iranem, którego treść miała już zostać wynegocjowana. Porozumienie przewiduje, że zawieszenie broni obowiązujące obecnie między USA, Izraelem a Iranem zostałoby przedłużone o 60 dni, a w tym czasie rozpoczęłaby się kolejna runda negocjacji ws. bardziej kompleksowej umowy kończącej wojnę, regulującej m.in. kwestie związane z irańskim programem nuklearnym.

Wiceprezydent J.D. Vance potwierdził, że przygotowano wstępne porozumienie, ale przyznał jednocześnie, iż nie jest jasne, czy Donald Trump je zaakceptuje.– Trudno powiedzieć , kiedy lub czy w ogóle prezydent je podpisze – powiedział dziennikarzom Vance. – Wciąż wymieniamy uwagi dotyczące kilku kwestii językowych – dodał. Jak sprecyzował, owe „kwestie językowe” dotyczą irańskiego programu nuklearnego i zasobów wzbogaconego uranu posiadanych przez Iran.

– Jesteśmy w miejscu, w którym możemy znacząco opóźnić ich program nuklearny, nie tylko na czas kadencji tego prezydenta, ale i w dłuższym terminie. To bardzo dobre dla Amerykanów – mówił Vance o tym, co udało się osiągnąć USA w wojnie z Iranem.

Tymczasem Donald Trump w rozmowie z Fox News, która w całości ma zostać wyemitowana w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego mówił, że USA mogłyby wznowić działania wojenne przeciw Iranowi, gdyby umowa proponowana przez Iran była niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych.

Trump przyznał, że Irańczycy są „bardzo dobrymi negocjatorami”, ale podkreślał, że USA mają przewagę w negocjacjach, ponieważ pokonały Iran militarnie.

– Mamy wszystkie karty, ponieważ ich pokonaliśmy. Nie mają marynarki. Każdy okręt – mieli 159 okrętów – każdy z nich jest teraz na dnie morza (...). Ich marynarka całkowicie zniknęła. W 100 procentach. Ich siły powietrzne całkowicie zniknęły. W 100 procentach – stwierdził prezydent USA.