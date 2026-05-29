Do incydentu doszło w piątek nad ranem. Pożar, który wybuchł w bloku, objął mieszkanie na 10 piętrze budynku.

Reklama Reklama

Lekko ranne zostały dwie osoby, obie zabrano do szpitala – podaje serwis Digi24.ro. Z kolei przedstawiciel rumuńskiego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ppłk Catalin Sion poinformował o dwóch innych osobach, które doznały ataku paniki w związku z atakiem, i którym udzielono pomocy na miejscu.

Przed uderzeniem drona w powiatach Brăila, Tulcea i Galați ogłoszono alarm powietrzny, a Rumunia poderwała dwa myśliwce F-16. Ministerstwo Obrony Rumunii podało, że piloci myśliwców otrzymali zgodę na strącanie obiektów powietrznych w czasie trwania alarmu.

Ministerstwo Obrony Rumunii podało, że od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (z tym ostatnim państwem Rumunia graniczy) doszło do 47 przypadków, gdy na terytorium Rumunii znaleziono szczątki rosyjskich dronów. 12 takich przypadków miało miejsce w tym roku.

Więcej informacji wkrótce