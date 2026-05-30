Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 29 na 30 maja:

Nie ma decyzji Trumpa w sprawie Iranu

Tej nocy nie zapadły wiążące decyzje po spotkaniu w Pokoju Decyzji Białego Domu w Białym Domu prezydenta USA i jego najbliższych współpracowników w sprawie negocjacji pokojowych z Iranem. Amerykański prezydent nie ujawnił, co zamierza zrobić w obliczu trwającego konfliktu. Od kilku tygodni Waszyngton zapowiada przełom w negocjacjach i że pozytywne ich zakończenie jest kwestią dni.

Biały Dom nadal analizuje porozumienie dotyczące rozpoczęcia 60-dniowych rozmów z Iranem na temat jego programu nuklearnego, ale żadna ze stron nie zatwierdziła umowy. Donald Trump poinformował, że ostateczne porozumienie musi uniemożliwić Iranowi wejście w posiadanie broni nuklearnej, a także doprowadzić do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz

Tymczasem prezydent Iranu Masud Pezeszkian podkreśla, że Iran jest gotowy na przyjęcie „godnych ram” zakończenia wojny z USA. W rozmowie telefonicznej z emirem Kataru Pezeszkian podkreślił, że Teheran konsekwentnie demonstruje swoje zaangażowanie w dialog. Wezwał Stany Zjednoczone do działania na rzecz pokoju, okazania prawdziwej woli politycznej i przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.

Ukraina zaatakowała obiekty naftowe na południu Rosji

Ukraińskie drony uderzeniowe zaatakowały cele naftowe w Taganrogu, obwodzie rostowskim i Armawirze, w Kraju Krasnodarskim, poinformowały władze obwodu rostowskiego i Terytorium Krasnodarskiego. Wskutek ataków doszło do pożarów: w porcie w Taganrogu zapalił się tankowiec i zbiornik paliwa, a w Armawirze atak dronowy wywołał zniszczenia i pożar na terenie zakładów przetwórstwa naftowego.

Ukraińcy kontynuują uderzenia w rosyjską infrastrukturę naftową i paliwową, co prowadzi do dużych strat finansowych i pogorszenia potencjału eksportowego. Na początku maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku roku Rosja straciła ponad siedem miliardów dolarów z powodu ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu na rosyjski przemysł naftowy. Dzienne straty z tytułu szkód w infrastrukturze szacuje się na około 100 milionów dolarów.

Dowódca wojsk amerykańskich w Ameryce Południowej spotkał się z przedstawicielami kubańskiego wojska

W bazie Guantanamo na Kubie odbyło się spotkanie amerykańskich i kubańskich wojskowych. Wzięli w nim udział szef Dowództwa Południowego USA generał Francis Donovan i pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Kuby generał Roberto Legra Sotolongo. Rozmowy miały dotyczyć "bezpieczeństwa operacyjnego" amerykańskiej bazy.

"Generał Donovan przeprowadził ocenę bezpieczeństwa bazy morskiej i omówił z jej pracownikami kwestie ochrony sił zbrojnych, bezpieczeństwa żołnierzy i ich rodzin oraz gotowości operacyjnej” - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Południowe.

Było to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie szefa Dowództwa Południowego z przedstawicielami kubańskiej armii.