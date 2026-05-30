Zasady związane z urlopem wypoczynkowym reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z nim urlopy powinny być udzielane według planu urlopów ustalonego przez pracodawcę. Ten jednak powinien brać pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W pewnych sytuacjach pracodawca nie musi tworzyć planu urlopów. Wówczas terminy urlopów ustala w porozumieniu z pracownikami.

Pracodawca nie może zmusić pracownika do urlopu

Ustalenie terminu urlopu wypoczynkowego to, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, efekt kompromisu między potrzebami i planami pracownika a sytuacją mającą miejsce w firmie. W tej kwestii pracodawca nie musi bezwarunkowo spełniać próśb pracownika, jednocześnie nie może też ich zupełnie ignorować.

Tym samym zmuszenie pracownika do urlopu jest niezgodne z prawem. Pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop nawet wtedy, gdy ten jest chwilowo niepotrzebny w firmie, np. w okresie przestoju czy mniejszej liczby zleceń.

Kiedy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do urlopu? Wyjątki

Od zasady, zgodnie z którą pracodawca nie ma prawa zmusić pracownika do urlopu, istnieją trzy wyjątki. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, są to następujące sytuacje:

zaległy urlop – zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku; zdaniem Sądu Najwyższego w przypadku gdy pracownik nie złoży wniosku o ten urlop, pracodawca może sam wyznaczyć jego termin;

okres wypowiedzenia – pracodawca może zobowiązać pracownika będącego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę do wykorzystania przysługującego mu urlopu;

szczególne potrzeby pracodawcy – zgodnie z art. 164 §2 Kodeksu pracy termin urlopu może zostać przesunięty, jeżeli nieobecność pracownika doprowadziłaby do poważnych zakłóceń w pracy firmy; zasady tej nie można jednak porównywać do typowego przymusowego wysłania pracownika na urlop, ponieważ dotyczy ona jedynie przesunięcia ustalonego już terminu.

Czy pracodawca ma prawo wiedzieć, gdzie pracownik przebywa w trakcie urlopu?

Pracodawca nie może żądać informacji o tym, gdzie pracownik przebywa w czasie urlopu. Żądanie takie może zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności gwarantowanego przez Konstytucję RP i przepisy o ochronie danych osobowych.

Jedynie gdy istnieje rzeczywista możliwość odwołania pracownika z urlopu, pracodawca – zgodnie z art. 167 Kodeksu pracy – może poprosić go o podanie kontaktu, pod którym będzie dostępny. Nawet wtedy jednak nie może żądać podania adresu pobytu.