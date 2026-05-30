Co roku 1 czerwca ZUS przeprowadza waloryzację składek na ubezpieczenie emerytalne. W 2026 r. jej wskaźnik wyniesie 109,81 proc. Wiadomo, jak przełoży się to na wysokość emerytur.

Reklama Reklama

Waloryzacja składek emerytalnych. Kogo dotyczy?

Coroczna czerwcowa waloryzacja składek emerytalnych przekłada się na wzrost oszczędności zgromadzonych na kontach w ZUS. Ma to znaczenie dla każdego przyszłego emeryta, szczególnie dla tych, którzy planują zakończyć aktywność zawodową w najbliższym czasie. Emerytura wyliczona przez ZUS będzie bowiem uwzględniać zwaloryzowane składki. Nie dotyczy to zatem obecnych emerytów.

Waloryzacja obejmuje kwoty zgromadzone na koncie ubezpieczonego do 31 stycznia roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2025 r. wynosi 109,81 proc. Waloryzacji podlega również kapitał początkowy (w przypadku osób objętych ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.). Oznacza to niemal 10 proc. wzrost poziomu oszczędności emerytalnych.

Czerwcowa waloryzacja składek ZUS. Jak wzrosną oszczędności emerytalne?

Wysokość zysku zależeć będzie od wysokości zgromadzonego na koncie emerytalnym kapitału. Przykładowo, osoby które zgromadziły na koncie w ZUS 400 tys. zł mogą liczyć na wzrost kapitału o 39 240 zł.

przy 500 tys. zł - kapitał wzrośnie o 49 050 zł

przy 600 tys. zł - kapitał wzrośnie o 58 860 zł

przy 700 tys. zł - kapitał wzrośnie o 68 670 zł

Wzrost emerytur po waloryzacji. O ile wyższe będą świadczenia?

Wysokość środków zgromadzonych na koncie ZUS stanowi podstawę obliczenia emerytury. Wyższe oszczędności przełożą się na wyższe nawet o kilkaset złotych świadczenia.

– Przejście na emeryturę w lipcu 2026 r. pozwoli na uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury waloryzacji rocznej składek i kapitału początkowego przeprowadzonej w czerwcu 2026 r. (wskaźnikiem za 2025 r.), co powoduje wyższy stan konta po tej operacji – wyjaśnił "Rzeczpospolitej" Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS.

Jak wyliczył "Fakt", kobieta w wieku 60 lat, która zgromadziła na koncie w ZUS 600 tys. zł kapitału przed waloryzacją mogłaby liczyć na emeryturę w wysokości 2231 zł brutto. Jeśli przejdzie na emeryturę w lipcu, świadczenie będzie wyższe o 219 zł.

Mężczyzna z tym samym kapitałem przechodzący na emeryturę w wieku 65 lat po waloryzacji może liczyć na emeryturę wyższą o 264 zł (2958 zł zamiast 2694 zł).

W przypadku osób, posiadających kapitał w wysokości 700 tys. zł, emerytura przyznana od lipca będzie wyższa o 256 zł dla 60-latków i o 309 zł dla 65-latków.

Osoby z wyższym kapitałem i te, które przejdą na emeryturę później niż w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego mogą otrzymać świadczenia nawet o ponad 400 zł wyższe.