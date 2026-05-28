W czerwcu 2026 zmienią się dwa terminy wypłat emerytur
Zmiany mają związek z faktem, że ZUS zawsze wypłaca emerytury szybciej, jeśli standardowy dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy lub w święto. Wypłata odbywa się wówczas zazwyczaj w ostatnim dniu roboczym wypadającym przed dniem wolnym lub świętem. W przeciwnym razie seniorzy otrzymaliby swoje świadczenia z opóźnieniem. Przyspieszenie wypłat dotyczy zarówno osób otrzymujących świadczenia na konto, jak i tych korzystających z przekazów pocztowych. W takich sytuacjach seniorzy nie muszą jednak składać żadnego wniosku – szybsza wypłata odbywa się automatycznie.
W czerwcu 2026 r. zmianie ulegną dwa terminy wypłat emerytur, rent oraz dodatków, które są wypłacane wraz z nimi. Mowa o 6 i 20 czerwca. Oba te dni wypadają w sobotę. W związku z tym seniorzy otrzymają świadczenia wcześniej. Osoby pobierające emeryturę standardowo 6. dnia miesiąca w czerwcu otrzymają ją w piątek 5 czerwca. Z kolei seniorzy, którym świadczenie wypłacane jest zawsze 20. dnia miesiąca, tym razem otrzymają je w piątek 19 czerwca.
Pozostałe terminy wypłat emerytur nie ulegną zmianie. Świadczenia zostaną więc wypłacone:
ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe zgodnie ze stałym harmonogramem. W każdym miesiącu jest sześć terminów wypłat. Są to standardowo 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca.
Każdy senior otrzymuje swoje świadczenie zawsze tego samego dnia miesiąca zgodnie z terminem wyznaczonym dla niego przez ZUS. Termin dla danej osoby ustalany jest w momencie przyznania jej świadczenia. Informacja o nim zamieszczana jest w decyzji o przyznaniu emerytury. W efekcie część seniorów otrzymuje przelew na początku miesiąca, inni w jego połowie, a jeszcze inni dopiero pod koniec.
Termin wypłaty emerytury, jak już wspomniano, ustalany jest w momencie jej przyznania. Następnie zostaje przypisany do danej osoby na stałe. Istnieją jednak sytuacje, w których może on zostać zmieniony. Dzieje się to jednak zawsze na wniosek zainteresowanego. Wniosek taki musi posiadać odpowiednie uzasadnienie.
Zmiana terminu wypłaty emerytury możliwa jest w sytuacji, gdy np. emeryt musi dokonywać comiesięcznych opłat w urzędowo określonych terminach, które nie podlegają negocjacjom.
