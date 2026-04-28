Kolega wspomnianego mężczyzny pracował jako strażak (kierowca) w Państwowej Straży Pożarnej i otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 7 800 zł netto. W wieku 48 lat, po 25 latach pracy, przeszedł na emeryturę, której wysokość to 11 200 zł netto. Jak to możliwe?

Emerytura wyższa niż pensja. Jak to możliwe?

Okazuje się, że w opisanym przypadku – zgodnie z przepisami – emerytura wyliczana jest na podstawie wynagrodzenia z ostatniego miesiąca. W związku z tym, aby otrzymać emeryturę wyższą niż pensja, wspomniany strażak – jak opisuje czytelnik wyborczej.biz – podobnie jak wielu jego kolegów, został przeniesiony na inne, wyższe stanowisko służbowe. To natomiast, w połączeniu z dodatkami, które otrzymał do pensji tuż przed zakończeniem pracy sprawiło, że jego ostatnie wynagrodzenie znacznie wzrosło. W efekcie mężczyzna otrzymał emeryturę wyższą od pensji.

Emerytura wyższa niż pensja. To możliwe w przypadku tych grup zawodowych

Opisany powyżej przykład jest możliwy, zauważa w rozmowie z wyborczą.biz dr Tomasz Lasocki, specjalista od ubezpieczeń społecznych i wykładowca Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Tłumaczy, że rozwiązanie takie jest zgodne z prawem dotyczącym służb mundurowych. Wysokość emerytury osób, które wstąpiły do służby przed 2013 r. uzależniona jest bowiem od ich ostatniej pensji.

– Nic więc dziwnego, że pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana – to tak zwany awans na pożegnanie. Tuż przed odejściem policjant, strażak lub żołnierz dostaje wyższe uposażenie i wyższe stanowisko, na którym w ogóle nie miał szans się wykazać. Wszystko służy temu, aby miał wyższą emeryturę – zauważył w rozmowie z serwisem dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH.

Emerytura w służbach mundurowych

Mundurowi, jak przypomina wyborcza.biz, mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby. Wówczas – w przypadku osób, które wstąpiły do służby przed 2013 r. – ich świadczenie wynosi 40 proc. pensji, a za każdy kolejny przepracowany rok wzrasta o 2,6 proc. Maksymalnie może natomiast wynieść 75 proc. ostatniej pensji. Aby otrzymać takie świadczenie, trzeba przepracować 28,5 roku.

Emerytura osób, które wstąpiły do służby od 2013 r., wyliczana jest na podstawie pensji z ostatnich 10 lat.