Podczas prac ziemnych przy budowie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Lutoryżu na Podkarpaciu robotnik obsługujący koparkę natrafił na ludzkie szczątki. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Eska, a szczegóły śledztwa przekazał portal TVN24. Na miejsce zdarzenia skierowano prokuratora oraz techników kryminalistyki, którzy zabezpieczyli teren nieruchomości.

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Płody zakopane w ziemi. Odkrycie na budowie w Lutoryżu

Służby na obecnym etapie podchodzą do sprawy z dużą ostrożnością: – Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w miejscowości Lutoryż. Dla dobra prowadzonych czynności więcej informacji dzisiaj nie udostępnię – poinformowała podkomisarz Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w rozmowie z redakcją Kontakt24. Oficjalny komunikat policji w tej sprawie ma ukazać się w piątek.

TVN24 potwierdziło nieoficjalnie, że na posesji odkryto szczątki płodów, jednak ich dokładna liczba nie jest znana.

Śledczy koncentrują się na historii własnościowej zabezpieczonej działki. Poprzednią właścicielką nieruchomości miała być kobieta wykonująca zawód patomorfolożki. „Jedna z rozważanych hipotez policji zakłada, że kobieta zakopywała w ziemi materiał pochodzący z badań” – podaje portal TVN24.