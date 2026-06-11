W Toruniu rozpoczął się proces 20-letniego obywatela Wenezueli Yomeykerta R.-S., oskarżonego o brutalne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 24-letniej Klaudii w toruńskim Parku Glazja
Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2025 r. około godziny 1.10 w Toruniu przy Placu Pokoju Toruńskiego, w Parku Glazja. Z ustaleń śledztwa wynika, że obecnie 20-letni obywatel Wenezueli Yomeykert S. zamordował 24-letnią Klaudię K. Rok po tej tragedii w toruńskim sądzie okręgowym ruszył jego proces. Sąd wyłączył jawność postępowania.
Czytaj więcej
W szpitalu zmarła Klaudia K. - 24-letnia kobieta, która w Toruniu padła ofiarą brutalnego ataku ze strony obcokrajowca. Podejrzany został zatrzyman...
Rzeczniczka prasowa toruńskiej prokuratury Izabela Oliver poinformowała PAP przed startem procesu, że zebrany materiał dowodowy uzasadnił przedstawienie Yomeykertowi S. zarzutu popełnienia m.in. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Yomeykert S. odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Zaznaczyła, że po obserwacji sądowo-psychiatrycznej biegli zgodnie uznali, że Yomeykert S. w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Podejrzany od zatrzymania krótko po popełnieniu przestępstwa przebywa w areszcie, z którego został przetransportowany do sądu na czwartkową rozprawę. Grozi mu dożywocie.
Po zabójstwie Klaudii K., doktorantki UMK w Toruniu i barmanki w jednym z klubów studenckich, ulicami miasta przeszedł marsz milczenia. Zgromadził około 20 tys. osób.
Czytaj więcej
Warszawski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla 23-letniego Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo młodej Białorusinki Lizy sprzed prawie dwóch...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas