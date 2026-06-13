Jak napisano w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem ujawniono „znaczne ilości przedmiotów stanowiących odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe oraz szkiełka mikroskopowe”. Przedmioty te zostały odnalezione podczas wykonywania prac ziemnych na terenie posesji.

Reklama Reklama

„Wśród ujawnionych odpadów znajdował się również płód ludzki oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie we wczesnej fazie rozwoju lub ich fragmenty” – podała prokuratura. Dodała, że obecnie zidentyfikowano 32 takie fragmenty.

Czytaj więcej Przestępczość Szczątki płodów znalezione pod Rzeszowem. Prokuratura prowadzi śledztwo W miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem na terenie budowy osiedla mieszkaniowego znaleziono zakopane w ziemi szczątki płodów. Sprawę badają prokuratur...

Zakopane płody w Lutoryżu. Zarzuty dla 57-letniej Magdaleny H.

Wcześniej śledczy podawali, iż czynności z udziałem Magdaleny H. zostaną opóźnione, ponieważ kobieta zgłosiła, że czuje się źle i została przewieziona do szpitala na badania. Następnie kobieta została przewieziona do prokuratury, gdzie ogłoszono jej postanowienie o przedstawieniu jej zarzutów. „Magdalena H. nie zajęła stanowiska co do kwestii przyznania się do zarzucanych jej czynów, wskazując, że złoży stosowne oświadczenie po ustanowieniu obrońcy” - poinformowano w komunikacie prokuratury.

„Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że to ona zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów ludzkich” - czytamy. Prokuratura dodała, że „na obecnym etapie postępowania, ze względu na dobro śledztwa oraz konieczność zweryfikowania treści złożonych wyjaśnień w toku dalszych czynności procesowych, nie jest możliwe ujawnienie ich szczegółowej treści”.

Działania służb na posesji w Lutoryżu Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Makabryczne znalezisko w Lutoryżu. Wniosek o tymczasowe aresztowanie patomorfolożki

Rzeszowska prokuratura poinformowała, że jeszcze w sobotę do Sądu Rejonowego w Rzeszowie skierowany zostanie wniosek o zastosowanie wobec Magdaleny H. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Na miejscu zdarzenia nadal prowadzone są czynności procesowe i kryminalistyczne pod nadzorem prokuratora. W prace zaangażowani są funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego.

Na działce w Lutoryżu znaleziono szczątki ok. 30 płodów Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej Magdaleny H., mieszkanki Rzeszowa, wykonującej zawód lekarza patomorfologa. Kobietę zatrzymano w piątek 12 czerwca, a postępowanie prowadzone jest w kierunku czynów z art. 262 Kodeksu karnego (zbezczeszczenie zwłok) oraz art. 183 par. 5a Kodeksu karnego (porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania). Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności, odpowiednio do 2 i do 12 lat.

Magdalena H. w przeszłości pracowała w rzeszowskim szpitalu oraz prowadziła prywatną praktykę lekarską. Nie była dotychczas karana.