Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu ponownego przeliczania emerytur i rent rodzinnych przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019. Działania te były realizowane na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i objęły łącznie ponad 220 tys. spraw. ZUS podał, że przeliczył 219,5 tys. świadczeń, co oznacza wykonanie planu na poziomie 99,7 proc. Niewielka część postępowań wciąż pozostaje zawieszona, głównie z powodu trwających spraw sądowych lub administracyjnych.

Większość świadczeniobiorców otrzyma podwyżkę emerytur

Skutkiem ponownego przeliczenia jest wzrost świadczeń dla dużej grupy osób. Z danych ZUS wynika, że wyższą emeryturę lub rentę rodzinną otrzymało 133,1 tys. osób, czyli 61 proc. wszystkich objętych przeliczeniem. W 86,4 tys. przypadków wysokość wypłat pozostała bez zmian. Taka sytuacja dotyczyła między innymi tych osób, których świadczenie po przeliczeniu nadal nie przekraczało poziomu emerytury minimalnej, a także przypadków, w których obowiązywały ograniczenia wypłaty, jak na przykład przy rencie wdowiej.

Średnia miesięczna podwyżka wyniosła 163,36 zł. Najczęściej podwyżki mieściły się w przedziale od 100 do 200 zł. Zdecydowaną większość przeliczonych spraw stanowiły emerytury, które odpowiadały za 91 proc. wszystkich postępowań. Renty rodzinne stanowiły 9 proc.

Automatyzacja przyspieszyła cały proces

Świadczenia były przeliczane z urzędu, bez konieczności składania wniosków przez zainteresowanych. Ponad 31 proc. spraw zostało obsłużonych bez udziału pracowników, przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Większość świadczeniobiorców stanowiły kobiety – 72 proc. Z kolei najliczniejszą grupą wiekową były osoby mające od 70 do 74 lat.