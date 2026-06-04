Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. Proponowane zmiany mają znaczenie przede wszystkim dla osób, które przed rozpoczęciem zawodowej służby wojskowej były zatrudnione w strukturach celnych, a następnie zostały powołane do wojska po 31 grudnia 2012 r.

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Obecne regulacje dotyczące emerytur mundurowych

Dzisiaj przepisy przewidują odmienne zasady nabywania prawa do emerytury wojskowej. Zależą one od daty rozpoczęcia służby. Żołnierze, którzy wstąpili do wojska przed 1 stycznia 2013 r., mogą uzyskać emeryturę po osiągnięciu 15-letniego okresu służby, uwzględniającego również określone etapy w innych formacjach mundurowych. Inaczej wygląda sytuacja osób powołanych do wojska po tej dacie. Co do zasady muszą one wykazać 25 lat służby wojskowej, choć ustawodawca przewidział wyjątki dla funkcjonariuszy wielu służb mundurowych, którzy rozpoczęli ją przed 2013 r.

W katalogu tych wyjątków nie znaleźli się celnicy. W praktyce oznacza to, że osoby posiadające wcześniejszy staż w tej formacji, mimo że ich służba jest obecnie uznawana za równorzędną ze służbą wojskową przy ustalaniu wysługi emerytalnej, nie mogą korzystać z korzystniejszych zasad przechodzenia na emeryturę wojskową. Muszą więc spełnić wymóg 25 lat służby, podczas gdy funkcjonariusze innych formacji mundurowych znajdujący się w porównywalnej sytuacji mogą nabyć uprawnienia emerytalne po wysłużeniu 15 lat.

Co zmienia projekt w emeryturach mundurowych?

Projekt ma usunąć tę nierówność. Zakłada on włączenie struktur celnych do katalogu formacji wymienionych w przepisach emerytalnych, co umożliwi im zaliczanie okresów służby pełnionej przed 1 stycznia 2013 r. do wysługi emerytalnej na zasadach analogicznych do obowiązujących wobec m.in. policjantów, strażników granicznych czy strażaków. W efekcie część żołnierzy zawodowych będzie mogła uzyskać prawo do emerytury wojskowej po osiągnięciu 15 lat łącznej wysługi obejmującej zarówno służbę celną, jak i wojskową.

Projektodawcy podkreślają, że proponowane rozwiązanie stanowi konsekwencję wcześniejszych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. (sygn. akt K 39/13). W orzeczeniu tym wskazano, że funkcjonariusze celni wykonują zadania o charakterze zbliżonym do innych formacji mundurowych i powinni zostać objęci analogicznym systemem zaopatrzenia emerytalnego.

Projektowane przepisy mają objąć także osoby, które zakończyły służbę wojskową przed wejściem ustawy w życie. Uzyskanie nowych uprawnień będzie jednak wymagało złożenia odpowiedniego wniosku, a świadczenia będą przyznawane od dnia wejścia w życie nowych regulacji, bez możliwości dochodzenia wyrównania za wcześniejsze okresy.

Zdaniem projektodawców nowelizacja ma przede wszystkim przywrócić spójność systemu emerytalnego służb mundurowych oraz wyeliminować różnice w traktowaniu osób, które wykonywały zadania o zbliżonym charakterze, lecz z powodu luki legislacyjnej znalazły się w mniej korzystnej sytuacji emerytalnej.

Etap legislacyjny: uzgodnienia