Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe 5. generacji F-35
Pierwszym miastem, nad którym odbył się przelot samolotów F-35, był Gdańsk – około godziny 9.45 myśliwce przeleciały nad Westerplatte.
„Następnie, około godziny 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem – około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego” - zapowiadało Ministerstwo Obrony Narodowej.
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O akcji „Powitanie z Polską” informował w niedzielę w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mówił wówczas, że myśliwce zniżą się nad miastami, aby „Polacy mogli zapoznać się z naszym najnowocześniejszym sprzętem” polskiej armii.
W piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku zorganizowano uroczystą ceremonię przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Prezydent podkreślił, że za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 „Husarz” „Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza”.
- Na naszych oczach podczas tej uroczystości (…) dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych - i w tym kontekście jest to dzień historyczny – podkreślił prezydent.
Nawrocki powiedział, że Polska w swojej historii po roku 1989 r., m.in. za sprawą tych maszyn, nigdy nie była tak silna i tak gotowa na „rewolucję wielodomenowości” w zakresie bezpieczeństwa.
Pod koniec maja do bazy w Łasku przybyły 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 - najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie w oparciu o kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów Polska zamówiła 32 maszyny 5. Generacji, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin – całość dostaw maszyn ma się zakończyć w 2029 r.
Polskie Siły Powietrzne otrzymały już 8 samolotów F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski; całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku.
Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą „Husarz”. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 r.
F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.
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Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.
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