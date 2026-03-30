Choć rozmowy prowadzone w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ciągnęły się przez kilka miesięcy, finalnie nie udało się osiągnąć porozumienia. Oznacza to, że od 1 lipca wzrosną płace minimalne medyków. Dla przypomnienia, Ministerstwo Zdrowia chciało przenieść waloryzację na styczeń 2027 r. oraz obniżyć dynamikę wzrostu podwyżek. Ten pomysł spotkał się z silnym sprzeciwem przedstawicieli sektora zdrowia.
Najwyższe stawki dla lekarzy ze specjalizacją
Podstawą do wyliczenia nowych stawek jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które wyniosło 8 903,56 zł. To właśnie od tej kwoty obliczane są minimalne pensje w ochronie zdrowia, w tym wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz ratowników medycznych. Kwotę waloryzacji stanowi iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły rok.
Jak pisze Rynek Zdrowi:
-
najwyższa pensja minimalna będzie od 1 lipca przysługiwać lekarzom i lekarzom dentystom ze specjalizacją. W ich przypadku wyniesie ona 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o 1 046,67 zł
-
Lekarze i lekarze dentyści bez specjalizacji otrzymają minimum 10 595,24 zł brutto
-
a stażyści 8 458,38 zł brutto.
Jak podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, ustawa pozostanie bez zmian, a wzrost wynagrodzeń pociągnie za sobą finansowe skutki dla całego systemu.
Wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026
Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wyniosą (kwoty brutto):
-
Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) - 12 910,16 zł (wzrost o 1 046,67 zł)
-
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł)
-
Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) - 10 595,24 zł
-
Stażysta (0,95) - 8 458,38 zł (wzrost o 685,75 zł)
-
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - 9 081,63 zł
-
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) - 8 369,35 zł
-
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) -
-
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) - 8 903,56 zł (wzrost o 721,84 zł)
-
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) - 6 944,78 zł
-
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) - 5 787,31 zł